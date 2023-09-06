كشف تقرير جديد لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن أن ما يقرب من مليون شخص يبيتون بلا مأوى كل ليلة في جميع أنحاء أوروبا.

وقال اتحاد المنظمات الوطنية العاملة مع المشردين "FEANTSA"، إن هذا الرقم الذي يعكس فقط "الأشكال الأكثر وضوحاً" للتشرد، "يُسلّط الضوء على فشل الدول الأوروبية في جعل المأوى أساسياً".

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 895 ألف شخص يصبحون بلا مأوى كل ليلة، "وهو عدد مماثل لعدد سكان مدينة مثل مرسيليا أو تورينو".

وتتراوح البيانات التي جُمعت من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من سجلات التعداد إلى أرقام السلطات المحلية، وهي "تقدير الحد الأدنى".

وتشمل هذه الفئات أولئك الذين ينامون في العراء، والأشخاص في أماكن الإقامة الطارئة، و"المشردين الذين يعيشون مؤقتاً في مساكن تقليدية مع العائلة والأصدقاء".

والفئة الأخيرة سيكون لها انتشار واسع لدى بعض الدول مثل أيرلندا، حيث وصل الإسكان إلى مستويات الأزمة، مما أدى إلى طرد الأسر العاملة واضطرارها إلى العيش مع العائلة أو الأصدقاء.

وفقاً للتقرير، تستمر الحكومات في أوروبا في خذلان المشردين وإحباط عامة الناس، وإهدار الموارد على إدارة المشكلة بشكل غير فعّال.

وتعهّدت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بالعمل على مكافحة التشرد بحلول عام 2030. ورغم ذلك، قال التقرير إن المشكلة تتفاقم، ولم تحقق سوى فنلندا والدنمارك تقدماً ملحوظاً.

وفي ألمانيا، تشير بيانات التعداد الرسمية إلى أن عدد المشردين يبلغ 262.645 ألف، وسجّلت إسبانيا ما يزيد قليلاً على 28.500 ألف مشرد في العام نفسه، في حين أن أيرلندا، حيث يهدد نقص المساكن عبر الانقسام الاجتماعي احتمالات إعادة انتخاب الحكومة، فإن العدد الرسمي للمشردين في أماكن الإقامة الطارئة شمل 11632 شخصاً في نهاية عام 2022.

وأفاد التقرير بأن عدد الباحثين عن خدمات الإقامة في أيرلندا ارتفع بنسبة 40% خلال عامين.

وتطرقت FEANTSA أيضاً إلى المساكن رديئة الجودة ووجدت أن أعداداً كبيرة من الأشخاص في بريطانيا وفرنسا وبلغاريا والمجر كانوا يعيشون في منازل تعد دون المستوى المطلوب وغير صالحة للعيش.

كما أشار التقرير إلى أن المجر تُعد أماكن إقامة دون المستوى المطلوب، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان "في مساكن مكتظة"، فيما تعيش واحدة من كل ثماني عائلات في بلغاريا في مساكن من دون مرحاض داخلي.

ووفقاً لمكتب البيانات الرسمي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، كان ما يقرب من 20 مليون شخص في جميع أنحاء التكتل يعانون شكلاً من أشكال "الحرمان من السكن" في عام 2020.