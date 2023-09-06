سياسة
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قتيل في هجوم روسيّ على أوديسا.. مسؤول أوكراني: الوضع لا يزال صعباً بالشرق
قُتل شخص جراء هجوم شُنَّ بمسيّرات روسية على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 مسيّرة روسية في منطقة إزماييل، فيما أعلن مسؤول أوكراني أن الوضع على الجبهة الشرقية ما زال صعباً.
قتيل في هجوم روسيّ على أوديسا.. مسؤول أوكراني: الوضع لا يزال صعباً بالشرق
قتيل في هجوم روسي على أوديسا.. والوضع لا يزال صعباً على الجبهة الشرقية / صورة: AFP
6 سبتمبر 2023

قُتل شخص جراء هجوم شُن بمسيّرات روسية على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن صباح (الأربعاء) الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مضيفاً أن منشآت مرفئية وزراعية تضررت، ذاكراً خصوصاً أبنية إدارية.

وقال كيبر عبر "تليغرام"، إن القوات الروسية "هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من ثلاث ساعات". وأضاف: "للأسف توفيّ شخص" في المستشفى متأثراً بجروحه، موضحاً أن الضحية من العمال الزراعيين.

واستُهدفت كييف بهجوم روسي شُن بـ"صواريخ كروز" وأخرى "باليستية على الأرجح"، على ما قال عبر "تليغرام" قائد الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرغي بو بكو.

وأوضح: "كل الأهداف التي كانت متوجهة إلى العاصمة دمّرتها دفاعاتنا الجوية". وأضاف أن المعلومات الأولية تشير "إلى عدم وقوع ضحايا أو دمار في كييف".

في المقابل، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، الاثنين، 17 مسيّرة روسية في منطقة إزماييل وتساقط حطام بعضها في نهر الدانوب.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمَّرت طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا قبل منتصف ليل الثلاثاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وقال ألكسندر بوغوماز، حاكم منطقة بريانسك، عبر "تليغرام"، إنه لم تحدث أضرار أو إصابات.

وما زال الوضع على الجبهة الشرقية صعباً، حسبما أفاد به أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، الأربعاء. وقال سيرسكي إن المهمة الرئيسية للقوات هي تحصين الدفاعات والحيلولة دون خسارة المعاقل.

ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله عبر "تليغرام": "لا يزال العدو متشبثاً بخططه للوصول إلى حدود منطقتَي دونيتسك ولوغانسك".

وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي تحصين دفاعاتنا حتى نتجنب خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهَي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضيّ قدماً بنجاح والوصول إلى الخطوط المستهدفة في اتجاه باخموت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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