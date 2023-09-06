أعلنت السعودية، الثلاثاء، وصول سفيرها عبد الله بن سعود العنزي، إلى طهران لمباشرة عمله.

وأوردت أنّ "سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، وذلك لمباشرة مهام عمله".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تصريحه لدى وصوله إلى طهران، بأن "توجيهات القيادة السعوديّة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران".

وأشار كذلك إلى نقل العلاقات بين البلدين "نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين وتمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين".

في المقابل، أكّد مسؤول مطّلع على العلاقات بين البلدين في الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية، وصول السفير الإيراني علي رضا عنايتي، إلى الرياض، الثلاثاء.

وأكّدت وكالة "تسنيم" الإيرانية في وقت سابق (الثلاثاء)، وصول عنايتي إلى الرياض حيث كان في استقباله مسؤولون في وزارة الخارجية السعودية.

وسبق للعنزي أن شغل مناصب مهمة في الخارجية السعودية، بالإضافة إلى خدمته سفيراً للرياض لدى عُمان، فيما كان عنايتي سفيراً لطهران لدى الكويت.

ويأتي تبادل السفراء بين البلدين بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، للمملكة، حيث أجرى "حواراً صريحاً وشفافاً ومفيداً " مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسب وصف الوزير الإيراني.

وزار عبد اللهيان المملكة في منتصف أغسطس/آب الفائت ليومين، حيث أكّد في مؤتمر صحافي أنّ العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية "تتخذ مساراً صحيحاً"، وأشار إلى أنه "طرح فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي" مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويُتوقع أنّ تكون الخطوة المقبلة في تطبيع العلاقات بين البلدين هي زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية بدعوة من الملك سلمان.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلٍّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ البلدين اتّفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ جرى التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس/آذار الماضي.

وتطوّرت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت إيران سفارتها في السعودية في السادس من يونيو/حزيران.