تعرضت مناطق في إسطنبول، مساء الثلاثاء، لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات ألحقت أضراراً بالممتلكات والأرواح.

وبدأ هطول الأمطار، نحو الساعة 21.00 ( 3 تغ)، بمناطق في القسم الأوروبي من إسطنبول، أبرزها أرناؤوط كوي وباشاك شهير، اللتان سجّلتا 125 كيلوغراماً للمتر المربع الواحد.

وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في كلمة ألقاها بمركز إدارة الكوارث والطوارئ بمنطقة أرناؤوط كوي، إلى وفاة شخصين أحدهما أجنبي جراء الفيضانات، وإصابة 5 آخرين.

ولفت الوزير إلى تضرر 560 مسكناً في عموم إسطنبول إضافةً إلى 663 مكان عمل.

كانت حدّة الهطول، الذي بدأ في الجزء الشمالي من المدينة، قد زادت من كثافته في أرناؤوط كوي وباشاك شهير. وبينما تَشكَّلت برك على الطرق بسبب هطول الأمطار، واجهت المركبات صعوبة في التقدم.

وجرى إرسال الكثير من رجال الإطفاء إلى المنطقة بعد ورود أنباء عن تضرر الكثير من المنازل وأماكن العمل من الفيضانات. كما أُرسلت سيارات إطفاء من مناطق أخرى إلى المنطقة.

وتوقفت المركبات على الطرق بسبب الأمطار. وبعض السائقين لم يتمكنوا من التقدم في أثناء انتظارهم في حارة الأمان، وحاول بعض المواطنين إنقاذ مركباتهم عن طريق الدفع.

وبينما تشكلت برك على الطريق المؤدي إلى مطار إسطنبول بسبب هطول الأمطار، تحركت المركبات بصعوبة.