يعقد قادة دول جنوب شرق آسيا مع كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين واليابانيين سلسلة قمم، الأربعاء، لبحث التنافس بين القوى الكبرى، وقضايا أخرى إقليمية على غرار مسألة بحر الصين الجنوبي والصواريخ الكورية الشمالية.

تشهد إندونيسيا، اجتماع دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتنعقد خلاله قمم منفصلة مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا.

وتنوب خلال القمم نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، عن جو بايدن، فيما يشارك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، عوضاً عن الرئيس شي جينبينغ.

وفي مستهلّ قمة "آسيان" والصين، قال رئيس الوزراء الصيني:"نسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع خلافاتنا جانباً. نسعى للسلام بلا كلل".

وأضاف لي تشيانغ: "ما دمنا نلتزم الطريق الصحيح، بغضّ النظر عن العاصفة التي قد تأتي، فسيكون التعاون بين الصين و(آسيان) أكثر صلابة من أي وقت مضى... في مواجهة جميع التحديات".

وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة لشرق آسيا يشارك فيها 18 بلداً، الخميس، ويُتوقع أن تتصدر قضايا جيوسياسية أوسع جدول أعمالها.

كذلك، يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وسيجتمعان مع لي في قمة آسيان+ثلاثة التي يُتوقّع أن تركّز على الخلاف بين الصين واليابان على خلفية تصريف مياه ملوّثة معالَجة من محطة فوكوشيما النووية.

وأكدت إندونيسيا لقمة قادة "آسيان"، الثلاثاء، أن التكتل لن يتحوّل إلى ساحة تتنافس فيها القوى الكبرى في ظل تفاقم التوتر بين الولايات والمتحدة والصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي والغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيكون الاجتماع الذي يضم لافروف وهاريس أول لقاء عالي المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد في جاكرتا في يوليو/تموز.

"أشد العواقب"

ويُتوقّع أيضاً أن تتصدّر جدول الأعمال قضايا إقليمية أخرى مثل عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وستكون بورما، كذلك، قضية رئيسية في القمم المنعقدة مع الصين التي تعد من أبرز حلفاء المجلس العسكري في هذا البلد.

وأدان قادة دول جنوب شرق آسيا بشدّة، الثلاثاء، العنف والهجمات ضد المدنيين في بورما، محمّلين مسؤوليتها مباشرةً للمجلس العسكري.

من جانبها، ردّت بورما، معتبرة أن مواقف آسيان "تفتقر إلى الموضوعية" و"أحادية الجانب". وطالبتها بـ"الالتزام بشكل صارم البنود والمبادئ الأساسية لميثاق آسيان، خصوصاً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء".

كانت الصين، قد أثارت حفيظة عدة بلدان في "آسيان" الأسبوع الماضي عندما نشرت خريطة رسمية تعلن فيها سيادتها على بحر الصين الجنوبي بمعظمه.

وقوبلت الخطوة بتنديدات حادّة من أنحاء المنطقة بما في ذلك من ماليزيا وفيتنام والفلبين.

واستبعد خبراء أن يواجه قادة "آسيان"، وزير الخارجية الصيني، خشية إثارة حفيظة بكين.