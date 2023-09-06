استقبلت منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير وسط تركيا 3 ملايين و53 ألفاً و827 سائحاً وزائراً خلال الأشهُر الثمانية الأولى من عام 2023، وفقاً لبيان صادر عن الولاية.

وأفاد البيان، الأربعاء، بأن المعالم الأثرية والتاريخية في كبادوكيا تجذب ملاين السياح سنوياً بفضل جمالها الفريد وجاذبيتها التي تتميز بها، ما جعل منظمة اليونسكو تصنّفها ضمن مواقع التراث العالمي.

وتحفل كبادوكيا بالبيوت والكنائس الأثرية المنحوتة في الصخر، التي بقيت شاهدة على حضارات العصور المتعاقبة.

وتتيح المناطيد التي تحلّق كل صباح في سماء كابادوكيا فرصة للاستمتاع بالمعالم الاثرية والطبيعة الخلابة عبر رؤيتها من الجو، لا سيما في أوقات شروق الشمس وغروبها.