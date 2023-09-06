سياسة
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صور | كبادوكيا تستقطب ملايين الزوار خلال الأشهُر الـ8 الأولى من 2023
أصدرت ولاية نوشهير وسط تركيا بياناً قالت فيه إنّ منطقة كبادوكيا الواقعة فيها استقبلت خلال الأشهُر الثمانية الأولى من 2023 ثلاثة ملايين و53 ألفاً و827 سائحاً وزائراً. وتحفل كبادوكيا بالبيوت والكنائس الأثرية التي بقيت شاهدة على حضارات العصور المتعاقبة.
صور | كبادوكيا تستقطب ملايين الزوار خلال الأشهُر الـ8 الأولى من 2023
المعالم الأثرية والتاريخية في كبادوكيا تستقطب أكثر من 3 ملايين سائح منذ بداية العام. / صورة: AA
6 سبتمبر 2023

استقبلت منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير وسط تركيا 3 ملايين و53 ألفاً و827 سائحاً وزائراً خلال الأشهُر الثمانية الأولى من عام 2023، وفقاً لبيان صادر عن الولاية.

وأفاد البيان، الأربعاء، بأن المعالم الأثرية والتاريخية في كبادوكيا تجذب ملاين السياح سنوياً بفضل جمالها الفريد وجاذبيتها التي تتميز بها، ما جعل منظمة اليونسكو تصنّفها ضمن مواقع التراث العالمي.

وتحفل كبادوكيا بالبيوت والكنائس الأثرية المنحوتة في الصخر، التي بقيت شاهدة على حضارات العصور المتعاقبة.

وتتيح المناطيد التي تحلّق كل صباح في سماء كابادوكيا فرصة للاستمتاع بالمعالم الاثرية والطبيعة الخلابة عبر رؤيتها من الجو، لا سيما في أوقات شروق الشمس وغروبها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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