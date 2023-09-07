الأسبرين خطر على المخ والهند تتبدل إلى بهارات - الحلقة 236 من برنامج يني صباح

1- أمريكا تحرم رقائقَ فائقةً خاصةً بالذكاء الصناعي على دول شرق أوسطية 2- الأسبرين قد يزيد من خطر حدوث نزيف في المخ 3- الموضة السريعة بعض من مزاجيتنا التي تهدد البيئة 4- تدني تقدير الذات إحساس يدمر نشوة الفرح بالانجازات.. فما أسبابه 5- الهند تسعى لتغير اسمها الى بهارات 6- محامي يروي قصة أغرب قضية طلاق شهدها 7- صورة مستشار ألماني تثير التفاعل