قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنّ الاشتباكات بين العشائر السورية وتنظيم PKK/YPG الإرهابي كانت متوقعة، مشيراً إلى أن سياسة تركيا في هذا الشأن ثابتة وتتمثل في رفض تهجير السكان على أساس عرقهم أو مجموعتهم الإثنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية التركي ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي في أنقرة الأربعاء.

وخاطب فيدان الولايات المتحدة قائلاً: "ينبغي إنهاء سياسة القمع، خصوصاً ضد العرب في سوريا من قِبل تنظيم PKK/YPG الإرهابي".

وأضاف: "على الدول الأوروبية التعامل بجدية في مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وفي شأن آخر أبدى وزير الخارجية التركي رغبة بلاده في تحديث قوانين التجارة الحرة والجمارك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، معرباً عن أمله بأن يُعفى المواطنون الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة شنغن.

وتابع: "من الضروري فتح المجال لتركيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".

من جانبه أثنى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي على لعب تركيا دوراً رئيسياً في كل القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق السلام والرفاه في المنطقة وتجاوز العقبات بالتعاون مع تركيا.

وأكد فارهيلي أن الخطط والمشاريع الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تسهم في تعزيز العلاقة بين الطرفين.

وفي وقت سابق قال فارهيلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس الأربعاء إنّ زيارته لأنقرة التي تستغرق يومين تهدف إلى تكثيف الجهود لدفع العلاقات مع تركيا نحو الأمام.

وقال: "أنا هنا للاستماع إلى تركيا، الشريك الرئيسي والدولة المرشحة (لعضوية الاتحاد الأوروبي)، ولتكثيف جهودنا لدفع جدول أعمالنا المشترك إلى الأمام".

وأرفق فارهيلي تدوينته ببيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن زيارته لأنقرة.

وأوضح البيان: "خلال الزيارة سيوقع فارهيلي عقداً بقيمة 781 مليون يورو لتوفير تمويل الاتحاد الأوروبي لشبكة الأمان الاجتماعي للاجئين الأكثر ضعفاً، كجزء من التمويل البالغ 3 مليارات يورو الذي تعهّد به الاتحاد لمواصلة دعم اللاجئين في البلاد (تركيا)".

وتُعَدّ زيارة فارهيلي أول زيارة رسمية رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي لأنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في تركيا في مايو/أيار الماضي.

والتقى فارهيلي وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والتجارة عمر بولات، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور غوكطاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.