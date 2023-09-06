كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشياً مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط ​​المدى".

وبيّن الرئيس أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط.

وتابع: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى".

وأردف: "سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".

وأوضح أن أولوية بلاده تتمثل بـ"إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".

وترأس أردوغان أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، فور عودته من زيارة رسمية إلى سوتشي التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونوقشت خلال الاجتماع عدة ملفات من بينها الوضع الاقتصادي للبلاد.