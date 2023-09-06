حذرت الصين من الانزلاق إلى "حرب باردة جديدة" عند التعامل مع الصراعات بين الدول، ودعت إلى التعامل مع النزاعات "بشكل مناسب".

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأربعاء، أمام القمة السنوية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد تشيانغ أن الدول "بحاجة إلى التعامل مع الخلافات والنزاعات بشكل مناسب".

وتابع قائلاً: "حالياً من المهم جداً الوقوف أمام الانحيازات والمواجهة بين التكتلات وحرب باردة جديدة".

يتزامن انعقاد قمة "آسيان" بمشاركة زعماء من العالم في إندونيسيا، مع احتدام خصومات جيوسياسية بأنحاء منطقة المحيطَين الهندي والهادي.

وتجري "آسيان" محادثات أوسع نطاقاً مع رئيس الوزراء الصيني، ومع كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وزعماء دول شريكة أخرى منها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند.

ولم يحضر الرئيس الصيني ولا نظيره الأمريكي القمة.

ومن بين الملفات التي تتصدر جدول أعمال القمة المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا المخاوف التي تتعلق بأنشطة الصين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.

ويعد بحر الصين الجنوبي ممراً تجارياً مهماً، تطالب العديد من دول "آسيان" بالسيادة على مناطق فيه، بما يتعارض مع مطالبات صينية بالسيادة على أغلب مساحته.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الثلاثاء: "نائبة الرئيس ستشدد على المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة و"آسيان" فيما يتعلق باحترام النظام الدولي القائم على قواعد بما يشمل مسألة بحر الصين الجنوبي في مواجهة المطالبات البحرية الصينية غير القانونية والتحركات الاستفزازية".

ونشرت الصين قبل القمة خريطة تُظهر ما بدا أنه توسع في المنطقة التي تعتبرها تابعة لها في بحر الصين الجنوبي، ورفضت عديداً من دول آسيان تلك الخريطة.

كما شهدت القمة تعهُّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالعمل مع اليابان والصين، لاستئناف سريع لمحادثات ثلاثية بهدف تحسين العلاقات.