سياسة
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بلينكن في كييف.. مساعدات أمريكية جديدة وتنديد روسي
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى العاصمة كييف، في زيارة غير معلنة يُتوقع أن يعلن خلالها عن مساعدات أمريكية بقيمة مليار دولار، فيما حمّلت روسيا الدعم الأمريكي مسؤولية استمرار الحرب وصعّدت من قصفها لأوكرانيا.
بلينكن في كييف.. مساعدات أمريكية جديدة وتنديد روسي
وزير الخارجية الأوكراني يستقبل نظيره الأمريكي في كييف / صورة: AFP
6 سبتمبر 2023

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، الأربعاء، ويتوقع أن يعلن بلينكن، خلال الزيارة، عن مساعدات أمريكية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا.

ووصل بلينكن إلى العاصمة كييف بالقطار صباحاً، وتوجه إلى إحدى المقابر لوضع إكليل تكريماً لذكرى الجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا على الجبهة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن بلينكن سيؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت "سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي". وهذه هي زيارته الرابعة إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وأضاف البيان أنّ بلينكن سيلتقي الرئيسَ فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لمناقشة الهجوم المضاد" الأوكراني الجاري، بالإضافة إلى "إعادة الإعمار" المستقبلي للبلاد.

فيما توقع مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار.

الكرملين يعلق

وتعليقاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى كييف، اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة بالعمل على استمرار الحرب عبر دعم كييف.

كما اتهم الولايات المتحدة بمواصلة "دعم أوكرانيا في ظل حالة الحرب (وسيواصلون) شن الحرب حتى آخر أوكراني، ولن يدخروا أي أموال في سبيل ذلك".

وبالتزامن مع وصول بلينكن إلى كييف، أعلن الرئيس الأوكراني أن ضربة صاروخية روسية أسفرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقل في بلدة كوستيانتينيفكا.

كما تعرّضت العاصمة كييف لهجوم روسي استُخدمت فيه "صواريخ كروز" وأخرى "بالستية على الأرجح"، وفق الإدارة العسكرية للمدينة.

وفي السياق نفسه وبالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أيّد البرلمان الأوكراني تعيين رستم أوميروف وهو تتري من شبه جزيرة القرم وزيراً للدفاع.

وأيد 338 نائباً من أصل 450 تعيين أوميروف الذي اقترحه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على ما أوضح النائبان ياروسلاف يليزنياك وإيرينا غيراشتشنكو عبر تليغرام.

وبدأت أوكرانيا في شهر يونيو/حزيران الماضي هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا سابقاً.

ويعاني الهجوم الأوكراني من صعوبات بالغة حالت دون تحقيقه لنتائج كبيرة على الأرض في ظل المقاومة الروسية القوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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