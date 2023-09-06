قال رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، الأربعاء، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وأصبح تامر باردو، بهذا التصريح، أحدث مسؤول كبير سابق يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.

وكانت جماعات حقوقية بارزة اتهمت إسرائيل في وقت سابق بالتحول إلى نظام فصل عنصري يمنح الفلسطينيين مكانة من "الدرجة الثانية" ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال باردو: "توجد دولة فصل عنصري هنا، في منطقة تجري فيها محاكمة شخصين بموجب نظامين قانونيين".

وبالنظر إلى خلفية باردو، فإن هذه التصريحات تحمل وزناً خاصاً في إسرائيل المهووسة بالأمن.

ولم يذكر باردو، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية من 2011 إلى 2016، ما إذا كان لديه المعتقدات نفسها أثناء رئاسة الموساد، لكنه قال إنه يعتقد أن الفلسطينيين من القضايا الأكثر إلحاحاً في البلاد، قبل البرنامج النووي الإيراني، الذي يعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديداً وجودياً.

وفي العام الماضي، أصبح باردو منتقداً صريحاً لنتنياهو وجهود حكومته لإعادة تشكيل النظام القضائي، التي قال إنها ستؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وتأتي تصريحات باردو في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المؤلفة من أحزاب قومية متطرفة، على ترسيخ سيطرة إسرائيل على المنطقة ومضاعفة عدد المستوطنين الذين يعيشون حالياً في الضفة الغربية.

ولفت باردو إلى أن الإسرائيليين يمكنهم ركوب السيارة والقيادة أينما يريدون، باستثناء قطاع غزة المحاصر، لكن لا يستطيع الفلسطينيون القيادة في كل مكان.

ويحتاج الفلسطينيون إلى إذن من إسرائيل لدخول البلاد، وغالباً ما يتعين عليهم المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية للتنقل داخل الضفة الغربية.

وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى السياسات التمييزية داخل المستوطنات الإسرائيلية وفي القدس الشرقية، وإلى الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وتمارس إسرائيل سيطرة شاملة على المنطقة، وتبني وتوسّع المستوطنات التي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية.

وترفض إسرائيل أي مزاعم بوجود فصل عنصري وتقول إن "الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية".

وحذر باردو: "إن لم تعيّن إسرائيل حدوداً بينها وبين الفلسطينيين، فإن وجود إسرائيل سيكون في خطر".

وختم قائلاً: "على إسرائيل أن تقرر ما تريد".