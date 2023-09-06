أجبر تنظيم YPG/PKK الإرهابي، الأربعاء، سكان محافظة دير الزور السورية على النزوح من قراهم بعد اندلاع اشتباكات بينه وبين العشائر العربية.

وبدأ YPG/PKK الإرهابي استهداف مناطق شرق وجنوب شرق دير الزور بالأسلحة الثقيلة، وفق مصادر محلية.

ونفّذ التنظيم الإرهابي قصفاً على مناطق عدة فقد سيطرته عليها لصالح العشائر العربية المسلحة.

واضطرت مئات العائلات الهاربة من هجمات التنظيم الإرهابي، إلى النزوح من ديارها باتجاه مناطق سيطرة العشائر العربية.

ومنذ اندلاع الاشتباكات في 27 أغسطس/آب الماضي، تمكنت العشائر العربية من تطهير 33 قرية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وأرياف منطقة منبج من سيطرة YPG/PKK الإرهابي.

ودير الزور التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي تحت ذريعة "محاربة داعش" بدعم من الجيش الأمريكي، يشكل العرب 100% من سكانها.

ويوفر التنظيم الإرهابي إيرادات من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من آبار النفط التي وضع يده عليها في المنطقة، إلى النظام السوري عبر طرق غير شرعية متجاوزاً العقوبات الأمريكية بهذا الصدد، ويستخدم تلك الأموال في تمويل أنشطته ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.