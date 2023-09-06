حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من أن "انهيار المناخ" بدأ وبوتيرة أسرع من القدرة على مواجهته، مناشداً قادة العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تسجيل الصيف الأسخن على الإطلاق.

جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش تعليقاً على إعلان مركز "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حراً على الإطلاق.

وقال غوتيريش: "عانى كوكبنا للتو موسماً من الغليان، وهو الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، المناخ ينفجر بوتيرة أسرع من قدرتنا على المواجهة مع ظواهر جوية قصوى تضرب كل أصقاع الأرض".

وحذر من دخول العالم حقبة "انهيار المناخ"، مضيفاً: "لقد حذّر العلماء منذ فترة طويلة مما سيؤدي إليه إدماننا على الوقود الأحفوري"، وحث القادة على "اتخاذ الإجراءات وإيجاد الحلول".

من جانبه، قال كارلو بونتيمبو، مدير مركز "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، إن عام 2023 كان ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وفقاً لبيانات 8 أشهر الماضية.

وأضاف أن المستويات القياسية وتأثيراتها في البشر والكوكب تشير بوضوح إلى "ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي".

الصيف الأعلى حرارةً

وقالت وكالة الأرصاد الجوية العالمية التابعة للأمم المتحدة إن صيف 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.

ووفقاً للوكالة الأممية ومركز كوبرنيكوس، "كان شهر أغسطس/آب الأكثر سخونة على الإطلاق -بفارق كبير- وثاني أكثر الشهور سخونة على الإطلاق بعد يوليو/تموز 2023."

ووفقاً لبيانات مرصد كوبرنيكوس فقد كانت شهور "يونيو/حزيران، ويوليو، وأغسطس/آب الأكثر سخونة على الإطلاق بمتوسط درجة حرارة عالمي 16.77 درجة مئوية".

وهذا يزيد بمقدار 0.66 درجة مئوية عن متوسط الفترة 2021-1991 كما أنه أعلى بنحو 0.2 من المستوى القياسي السابق المسجل عام 2019.

وقال الأمين العام للوكالة بيتيري تالاس، في بيان، إن "نصف الكرة الشمالي شهد للتو صيفاً قاسياً".

وأضاف: "في نصف الكرة الجنوبي كان حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي خارج المخططات حرفياً، ووصلت درجة الحرارة العالمية لسطح البحر مرة أخرى إلى مستوى قياسي جديد".

بينما قالت سامانثا بورغس، نائبة رئيس قسم تغير المناخ في مرصد كوبرنيكوس: "بالنظر إلى الحرارة الزائدة على سطح المحيطات، فمن المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة... الذي عرفته البشرية".

وعلى هذا الأساس، تقول بورغس إن "الأشهر الثلاثة التي شهدناها للتو هي الأكثر سخونة منذ نحو 120 ألف عام، أي منذ بداية تاريخ البشرية".

وتأتي هذه التصريحات في ظل الدعوات إلى العمل على إيجاد حلول للتخفيف من التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ما ينذر بكوارث بيئية خطيرة تنعكس ارتفاعاً قياسياً بدرجات وفيضانات نتيجة ذوبان الجليد القطبي.