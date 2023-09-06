سياسة
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وزير التجارة التركي يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
ناقش وزير التجارة التركي عمر بولات مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، استئناف محادثات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة وبروكسل. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التجارة والاقتصاد.
وزير التجارة التركي يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
وزير التجارة التركي عمر بولات يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بأنقرة / Others
6 سبتمبر 2023

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات عزم بلاده المشترك مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة "إكس" الأربعاء، عقب لقائه في العاصمة أنقرة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

وأضاف الوزير التركي أنه بحث مع المسؤول الأوروبي المسائل المتعلقة باستئناف المحادثات لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة وبروكسل.

ودخل الاتحاد الجمركي، حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1996، عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في 6 مارس/آذار 1995، عقب مفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية.

كما بحث الجانبان أيضاً المشاريع المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها التحوّل الأخضر، والتعاون في مجال التمويل، بحسب بولات.

وأكّد أنهما أجمعا على مواصلة الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأعرب بولات أيضاً عن سعادته إزاء اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج ملموس لتسهيل حصول رجال الأعمال الأتراك على تأشيرة الدخول (فيزا).

وكشف الوزير التركي عن بدء العمل على المستوى الفني في اجتماعات مجموعة العمل التجارية بين الجانبين.

وأردف: "عازمون على تعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد عبر خطوات متبادلة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لنا".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه اتفق مع أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، على استئناف محادثات الاتحاد الجمركي.

وكشف عن أن الوفود "ستبدأ الاجتماعات من الأسبوع المقبل وستتسارع وتيرة الجهود".

كما دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، وقال إن حصول بلاده على العضوية الكاملة يظل هدفاً استراتيجياً رئيسياً لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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