حلت شركة "دورجة" التركية للأبنية مسبقة الصنع ضمن قائمة أفضل 250 شركة مقاولات دولية، الصادرة عن شركة "Engineering News-Record".

وتُعد "Engineering News-Record" إحدى أبرز شركات النشر في مجال المقاولات وتجري تقييماً سنوياً لمشاريع البناء وشركات المقاولات في جميع أنحاء العالم، وتقدم دليلاً آمناً ومرموقاً للقطاع استناداً إلى الحساب الجاري الدولي للشركات.

وقالت "دورجة" في بيان الأربعاء: "يعتبر وجود شركة ضمن قائمة أفضل 250 شركة مقاولات دولية لـ"Engineering News-Record" النشطة في إصدار قوائم الجهات الفاعلة الأكثر تأثيراً على الساحة العالمية لهذا القطاع، انعكاساً للنجاح والسمعة الجيدة لتلك الشركة".

وأكد البيان أن "دورجة" حافظت على مكانتها في القائمة من خلال إنجاز مشاريع مهمة عديدة داخل وخارج تركيا مستخدمة أساليب بناء حديثة.

وأكد أن الشركة واحدة من رواد التحول في هذا القطاع وأنجزت مشاريعها في أكثر من 60 بلداً على مدار أكثر من 40 عاماً.

وتعد "دورجة" واحدة من أكبر الشركات في أوروبا بالمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة وذات التكنولوجيا العالية، وذلك عبر منشآتها لإنتاج الهياكل الفولاذية الجاهزة.

وتعتبر "دورجة" للأبنية مسبقة الصنع والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة، إحدى العلامات التجارية العالمية لتركيا في مجال الهياكل الفولاذية المركبة مسبقة الصنع، من خلال نشاطاتها في التصنيع والتصدير والمقاولات الدولية، وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال، حسب تعريفها عن نفسها في موقعها الإلكتروني.

وتلبي الشركة جميع أنواع الطلبات الخاصة بالأبنية المركبة مسبقة الصنع بمراحلها كافة من الهندسة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والتركيب وأعمال البنية التحتية والفوقية، حيث حصلت على شهادة "آيزو" تقديراً للإنجازات والنتائج التي حققتها في تقليل انبعاثات الكربون.​​​​​​​