سياسة
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بعد إقراره رسمياً.. برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى يدخل حيز التنفيذ
أقر الرئيس التركي رجب أردوغان برنامج تركيا متوسط المدى، والذي يتضمن مجموعة من السياسات والأهداف الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بعد إقراره رسمياً.. برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى يدخل حيز التنفيذ
الرئيس أردوغان وحكومته خلال التعريف بالبرنامج الاقتصادي الجديد / صورة: AA
6 سبتمبر 2023

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، قرار الرئيس رجب طيب أردوغان اعتماد البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، والذي يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وكشف الرئيس التركي في وقت سابق، خلال خطاب له في المجمع الرئاسي في أنقرة، عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي تقدمت به الحكومة.

ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والموازنة الفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وتضمّن تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.

وبناء عليه، بلغت توقعات النمو لهذا العام 4.4%، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في عام 2024، و4.5% في 2025، و5% في عام 2026.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65% نهاية العام الجاري، بينما جرى تحديد هدف التضخم عند 33% للعام المقبل، و15.2% لعام 2025، و8.5% لعام 2026.

وحسب البرنامج فمن المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2024 و 2.9% في نهاية فترة البرنامج.

وسيبلغ معدل البطالة 10.1% في نهاية العام الحالي، ووفق البرنامج فإن الهدف بخصوص معدل البطالة هو 10.3% للعام المقبل، و9.9% لعام 2025، و9.3% لعام 2026.

في حين تشير التقديرات إلى أن الصادرات ستصل إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج إلى أن تصل إلى 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، 302.2 مليار دولار في نهاية البرنامج.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، و 372.8 مليار دولار في 2024، و388.9 مليار دولار في 2025، و414 مليار دولار في 2026.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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