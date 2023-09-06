يضع افتتاح الموسم الدراسي الحكومة البريطانية في مأزق عويص، مع التهديد بخروج أزيد من 150 مدرسة عن الخدمة هذه السنة، لأضرار في بنيتها جعلتها آيلة للسقوط. بينما يُضاف هذا إلى النقص الحاد الذي تعرفه البلاد في أعداد المدرسين والإضرابات التي يتوعد بها المدرسون الذين هم في الخدمة مطالبة بتحسين ظروف عملهم.

ويأتي هذا في وقت يتمسك فيه رئيس الوزراء ريتشي سوناك وخزانته العامة، بقرار تخفيض الإنفاق العمومي، مبررين ذلك بإنعاش الاقتصاد البريطاني وإجراءات مكافحة موجة التضخم التي تشهدها البلاد. وهو ما يهدد بتعميق أزمات قطاع التعليم البريطاني.

مدارس آيلة للسقوط

فتحت المدارس البريطانية أبوابها، يوم الاثنين، معلنة بذلك انطلاق الموسم الدراسي. بينما تخلّفت نحو 150 مؤسسة تعليمية عن هذا الموعد السنوي، بسبب الأضرار الجسيمة التي تعرفها بنيتها التحتية، جعلت عدداً منها آيلاً للسقوط، في انتظار إصلاحات لم تحدث إلى اللحظة.

وأشارت تقارير إلى أن ترهل البنى التحتية التعليمية في بريطانيا مشكلة معروفة خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل. بينما أشارت شبكة الـ"بي بي سي"، إلى وجود أزيد من 100 مدرسة يجب إغلاقها، كلياً أو جزئياً، نظراً لمخاطر سقوطها فوق رؤوس التلاميذ والمدرسين.

وفي تصريحات له، يوم الأحد، حاول وزير المالية جيريمي هانت تبرير هذه الأوضاع ، قائلاً: "لقد قمنا بمسح لـ22 ألف مدرسة. لكن معلومات جديدة ظهرت خلال عطلة الصيف، تشير إلى أن المؤسسات التي كانت تعتبر آمنة في السابق لم تعد كذلك".

وأردف الوزير البريطاني موضحاً: "كان هناك 156 مدرسة (متضررة). وتمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ52 منها، التي سيكون من الممكن فتحها بشكل طبيعي. أما للمئة المتبقية، فإن الأغلبية ستكون قادرة على استيعاب الطلاب".

وبنيت معظم المدارس المتضررة باستخدام خرسانة هوائية معززة معقمة، وهي مادة خرسانية خفيفة الوزن تُعرف باسم "RAAC"، إذ كانت هذه المادة مستخدمة في البناء بين الخمسينيات ومنتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يُتخلى عنها لمخاطر التصدّع والانهيار.

بينما تماطلت الحكومات البريطانية المتعاقبة في تجديد تلك المدارس، وبحسب تقرير لـ"الهيئة الوطنية للتدقيق" البريطانية، وهي هيئة برلمانية تمارس دور الرقابة على قطاع التعليم، فإن "الحالة العامة للعقارات التعليمية آخذة في التدهور، ويتلقى نحو 700 ألف تلميذ تعليمهم في مدرسة تعتقد الهيئة المسؤولة أو وزارة التعليم أنها بحاجة إلى إعادة بناء أو تجديد واسع".

وقالت الحكومة إنها ستعمل مع السلطات المحلية على إيجاد "حلول فردية" للمدارس المتضررة. وقد يعني ذلك استخدام مبانٍ أخرى للفصول الدراسية، أو تقاسم المساحة مع مدارس أخرى، أو في بعض الحالات، إقامة مبانٍ مؤقتة. بينما أشارت الحكومة إلى أن الفصول الدراسية عبر الإنترنت ستكون هي الملاذ الأخير.

نقص حاد في المدرسين

يُضاف إشكال المدارس الآيلة للسقوط إلى معضلة النقص المزمن في أعداد المدرسين الذي تشهده بريطانيا. وهو ما يؤكده مديرو المدارس في حديثهم لصحيفة "الأندبندنت"، مشيرين إلى أن البلاد تعرف "خصاصاً خطيراً" في عدد المعلمين مع تفاقم أزمة التوظيف في هذا القطاع.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدد الوظائف الشاغرة للمعلمين في مدارس البلاد تضاعفت خلال العامين الماضيين، إذ أدى انخفاض الأجور وصعوبة ظروف العمل إلى عزوف واسع عن المهنة.

وفي تقرير لها، أشارت صحيفة "الغارديان"، إلى أن مديري المدارس عانوا خلال الصيف من أجل توظيف معلمين للغة الإنجليزية، وقال هؤلاء المديرون إنهم اعتادوا العزوف عن وظائف كتعليم الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، لكن الكثيرين صدموا لاكتشاف صعوبات مماثلة تتعلق بالعثور على مدرسين للغة الإنجليزية.

وحسب استطلاع لـ"جمعية مديري المدارس ورؤساء الجامعات" بالمملكة، حول النقص الحادّ الذي تعرفه في المدرسين، إذ يشكو 95% من مديري المدارس صعوبة توظيف مدرسين جدد، ويصف 43% منهم هذه الصعوبة بـ"الشديدة".

بينما ينعكس هذا العجز في اكتظاظ الفصول الدراسية، وإلزام المدرسين تدريس موادّ خارج اختصاصهم. وأورد الاستطلاع أن 31% من مديري المدارس يشتكون الاكتظاظ، إضافة إلى 69% قالوا إنهم يستعينون بمدرسين لتدريس مواد خارج اختصاصهم.

وبالتزامن مع هذا النقص، يهدد المدرسون العاملون بزخم احتجاجي عالٍ تزامناً مع الدخول المدرسي. وفي يوليو/تموز المنصرم، صوّت أعضاء نقابة المعلمين في بريطانيا لمصلحة قرار خوض إضرابات واسعة خلال الخريف، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم.

وخاض المدرسون البريطانيون، مطلع فبراير/شباط الماضي، إضراباً استثنائياً للمطالب نفسها. وكانت حكومة ريشي سوناك قد أقرت رفع أجور المدرسين بـ6.5% بداية من سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما اعتبرته النقابة غير كاف لتحسين أوضاع عاملي القطاع في وجه موجة التضخم التي تعيشها البلاد.

لا إنفاق حكومياً على التعليم!

وفي وجه هذه المعضلات، لا تزال حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، متشبثة بقرار تخفيض الإنفاق العام. وهو ما أكده تقرير لصحفية "تليغراف"، نقلاً عن مسؤول حكومي، قوله إنه من المحتمل جداً أن تطلق الحكومة جولة جديدة من الإنقاص في الإنفاق العام خلال موازنة العام القادم.

ويتناقض قرار تخفيض الإنفاق العمومي مع تعهدات وزير المالية جيريمي هانت، بأن الحكومة ستدفع أي تكلفة "حتى يتمكن أطفالنا من الذهاب إلى المدرسة بأمان". في وقت ترجع فيه "الهيئة الوطنية للتدقيق" البريطانية تدهور البنية التحتية للمدارس إلى سياسات خفض الإنفاق على التعليم.

كما اتهم الوزير المنتدب السابق لدى وزارة التعليم البريطانية، جوناثان سلاتر، رئيس الوزراء الحالي بتقليص عدد المدارس المستهدفة بإعادة البناء. وقال سلاتر: "بعد أن أبلغت وزارة الخزانة سوناك أن هناك حاجة لإعادة بناء نحو 300 إلى 400 مدرسة سنوياً، قُدّم تمويل لبناء 100 مدرسة فقط، ثم خُفّض العدد بعد ذلك إلى النصف أي 50 مدرسة".

وحسب صحيفة "الغارديان"، قد تتخطى تكلفة إصلاح المدارس المتضررة بكثير عتبة الـ150 مليون جنيه إسترليني. بينما شهد الإنفاق العمومي على التعليم خفضاً حاداً خلال السنوات الثلاث السابقة، منتقلاً من 10 مليارات إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني.