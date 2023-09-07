أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها تعتزم، للمرة الأولى، تزويد أوكرانيا بقذائف يورانيوم منضب، فيما تشن قوات كييف هجوماً مضاداً لإخراج القوات الروسية من أراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سترسل لأول مرة ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا كجزء من حزمة جديدة بقيمة 175 مليون دولار من المساعدات العسكرية.

ويُعد قرار تزويد أوكرانيا بالذخائر المضادة للدروع المثيرة للجدل جزءاً من تسليم واشنطن المتوقَّع 31 دبابة من طراز "M1 Abrams"، وهي دبابة القتال الرئيسية الأولى في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تصل الذخائر إلى أوكرانيا "قريباً"، وقبل وصول العشرات من الدبابات المذكورة، حسب البيت الأبيض.

ولم يحدد بيان البنتاغون عدد شحنات قذائف اليورانيوم المنضّب التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

موسكو تندد بقرار واشنطن

من جانبها، نددت موسكو بخطة واشنطن تزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضّب ووصفتها بأنها "دليل على اللا إنسانية".

وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تطبيق "تليغرام": "قرار الإدارة تزويد أسلحة اليورانيوم المنضب هو دليل على اللا إنسانية".

وأضافت: "من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق (هزيمة استراتيجية)، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضاً للتخلص من أجيال بأكملها".

سقوط قتلى في قصف روسي

في السياق، قُتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، في قصف روسي استهدف، الأربعاء، سوقاً تجارية شرق أوكرانيا.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة أوكرانية، شارعاً تجارياً صغيراً هادئاً فيما يدوّي فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.

وكشف وزير الداخلية إيغور كليمنكو على تطبيق "تليغرام"، عن أنّ "عملية البحث والإنقاذ انتهت"، مشيراً إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 32 آخرين.

وجاءت الضربة الروسية بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى كييف وتأكيده وقوف الولايات المتحدة "جنباً إلى جنب مع أوكرانيا".

وأكد بلينكن، خلال لقائه زيلينسكي، دعم واشنطن لكييف. وقال: "طلب مني الرئيس (جو) بايدن المجيء لأجدّد تأكيد دعمنا، ولضمان أنّنا نبذل أقصى الجهود".

وأعلن بلينكن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا "يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار" لمواجهة روسيا.

في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول إنه جرى خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، إسقاط طائرة مسيَّرة أوكرانية قرب موسكو وطائرتين قرب مدينة روستوف في الجنوب.