سياسة
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تركيا والاتحاد الأوروبي يوقّعان على مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب
أفاد بيان لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية بأن الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش وقّعت مع العضو المسؤول عن الجوار والتوسع في المفوضية الأوربية أوليفر فارهيلي، على "مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب" (YSUY).
تركيا والاتحاد الأوروبي يوقّعان على مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب
تركيا والاتحاد الأوروبي يوقّعان على مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب / صورة: AA
7 سبتمبر 2023

وقَّعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة على "مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب" (YSUY).

وأفاد بيان لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية بأن الوزيرة ماهينور أوزدمير غوكطاش، وقَّعت مع العضو المسؤول عن الجوار والتوسع في المفوضية الأوربية أوليفر فارهيلي، على المشروع الذي تديره الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا بشكل مشترك.

وقالت غوكطاش: "نعمل على تعزيز شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنسانية من خلال مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب الذي وقّعناه اليوم".

وذكرت غوكطاش في حفل التوقيع الذي أُقيم في الوزارة، الأربعاء، أن القرن الحادي والعشرين "شهد نشاطاً غير مسبوق في عدد سكان العالم"، لافتةً إلى أن الهجرة باتت "حقيقة العصر".

وأضافت: "الهجرة قضية إنسانية مشتركة لها أسبابها وعواقبها، وحركات الهجرة تُحدث تغييراً في بعض العادات فيما يتعلق بحياة المهاجرين ونظام المجتمعات، كما أن الهجرات الجماعية أيضاً تؤثر على الكثير من المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول العالم".

وأوضحت غوكطاش أن تنفيذ المشروع الذي يموّله الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارة والهلال الأحمر التركي، "سيتيح تحسين حياة المهاجرين والمواطنين بطريقة متوازنة"، وأعربت عن أملها في أن تتواصل الجهود المشتركة في هذا الصدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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