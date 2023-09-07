قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المسلمين في الغرب يكافحون ضد عدة مشكلات في آن واحد، منها الإرهاب وجرائم الكراهية، معرباً عن قلقه من انتشار ظاهرة معاداة الإسلام يوماً بعد يوم.

جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لمجلس المنظمات الإسلامية الأمريكي أسامة جمال، والوفد المرافق له، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشاد أردوغان خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها المجلس لإسماع أصوات المسلمين، مؤكداً أهمية اتحاد الأمة الإسلامية ضد معاداة الإسلام والتعصب والتمييز، من أجل مكافحة هذا التهديد.

وأكد أردوغان أهمية مهمة المجلس في نقل فهم الإسلام الأصيل المبنيّ على التسامح والأخوة، وتابع: "قوتكم في الولايات المتحدة كمجتمع مسلم تشكل نموذجاً ومصدراً للقوة والإلهام للعالم الإسلامي بأسره".

وأعرب أردوغان مجدداُ عن رفضه السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في أوروبا تحت ستار "حرية التعبير"، مؤكداً: "هذه جريمة كراهية ووحشية واضحة".

وأضاف: "تُظهر الهجمات المتكررة في السويد وهولندا وخاصة في الدنمارك أن الديمقراطية وحقوق الإنسان غير مستقرة في هذه الرقعة الجغرافية".

وأكد أردوغان أن صدور قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان تَعدّ كل أعمال العنف ضد الكتب المقدسة انتهاكاً للقانون الدولي يعد "تطوراً مهماً".

وشدد على الحاجة الواضحة إلى ضمان انعكاس هذه القرارات على الممارسة العملية، مشيراً إلى أن تركيا تواصل دعوة البلدان المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد أولئك الذين يرتكبون جرائم الكراهية هذه.

وتابع: "نحن مستمرون في تصميمنا على إبقاء هذه القضية على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، يلعب الكثير منكم أدواراً مهمة في الوصول إلى الدوائر السياسية في أمريكا. ولديكم ممثلون في السياسة المحلية والاتحادية".

وأردف: "أتطلع لأن تشرحوا بشكل فعّال لجميع الدوائر السياسية، وبخاصة الكونغرس الأمريكي، أنه لا يمكن الدفاع عن الهجمات على القرآن بحجة حرية التعبير، وأنها تستهدف السلام والاستقرار الاجتماعي".

وأوضح: "أعتقد أن دعمكم سيكون مفيداً في إفشال حملات التشويه التي تقوم بها جماعات الضغط المناهضة لتركيا".

تضامُن المجلس مع تركيا في كارثة الزلزال

وأعرب أردوغان عن شكره للمجلس إزاء جهوده وتضامنه مع تركيا خلال كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي.

وقال: "المساعدات العينية والنقدية التي جمعتموها من أجل مواطنينا في منطقة الكارثة والتي وصلت إلى 100 مليون دولار أظهرت أن قلوبنا متّحدة".

وأعرب أردوغان عن شكره لأعضاء المجلس على حضورهم إلى المجمع الرئاسي التركي، مضيفاً: "أسأل الله أن يكون اجتماعنا مفيداً، ونأمل أن نسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على رأس وفد كبير".

من جانبه أعرب الأمين العام للمجلس أسامة جمال، عن سعادته وارتياحه للقاء مع أردوغان.

وأضاف: "نحن واثقون بأنكم تبذلون قصارى جهدكم لمواصلة دعم المسلمين في جميع أنحاء العالم، ونسأل الله أن يعينكم".

حضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغتاي قليج، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ومسؤولون آخرون.