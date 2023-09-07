سياسة
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إسرائيل تشرعن ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
قال وزير المالية الإسرائيلية إن السلطات قررت شرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت القناة السابعة التابعة للمستوطنين بأن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع، الأربعاء، على قرار لبدء عملية تنظيم البؤر الاستيطانية.
إسرائيل تشرعن ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
إسرائيل تشرعن 3 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters
7 سبتمبر 2023

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الأربعاء، قرار السلطات شرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، عبر منصة "إكس"، إن البؤر الاستيطانية هي "أفيغيل" و"أصائيل" جنوبي الضفة الغربية و"بيت هوغلا" في غور الأردن.

وأضاف: "تحدث أشياء عظيمة في المستوطنات، وتشجع الحكومة الوطنية سياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) رصيداً لدولة إسرائيل".

وتابع سموتريتش: "لقد وعدنا الجمهور بتغيير السياسة، نحن نتقدم ببطء. تهانينا للسكان ولحركة الاستيطان بأكملها".

من جهتها، قالت القناة السابعة التابعة للمستوطنين، مساء الأربعاء، إن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع، الأربعاء، على قرار لبدء عملية تنظيم البؤر الاستيطانية.

والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أُقيمت في الضفة الغربية على أراضٍ فلسطينية، دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ بداية العام الجاري، تعهدت إسرائيل مرتين على الأقل بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه الفترة سجَّلت "ارتفاعاً قياسياً" في الأنشطة الاستيطانية.

وحسب معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإنه منذ مطلع العام الجاري دفعت الحكومة الحالية مخططات لإقامة 12 ألفاً و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ووثقت الحركة 146 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

وحسب المصدر نفسه، يعيش نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية إضافةً الى 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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