استثنت السفارة الأمريكية في إسرائيل وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دعوة احتفال تنظمه الأسبوع المقبل، بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأكدت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13" ، مساء الأربعاء، أن السفارة الأمريكية ستقيم حفلاً بمناسبة رأس السنة العبرية ودعت الكثير من الوزراء "لكن ليس من بينهم وزراء حزبَي القوة اليهودية (يتزعمها بن غفير) والصهيونية الدينية (بزعامة سموتريتش)".

وقالت: "وزّعت القائمة بأعمال السفير ستيفاني هاليت، الدعوات على الكثير من وزراء الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش وأعضاء آخرون في حزبيهما من بين المدعوين".

وحول أسباب استثناء الوزيرين، نقلت القناة الإسرائيلية عن السفارة الأمريكية قولها إن "الوزراء الموجودين في القائمة، هم الذين تربطهم مع السفارة علاقات عمل وثيقة".

كما أنه لم تجر أي لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وبن غفير وسموتريتش، منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام الماضي، وفق المصدر ذاته.

وسبق أن قاطعت واشنطن سموتريتش عند زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر مارس/آذار الماضي.

وألغت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، خلال مايو/أيار الماضي، حفلاً بعد إصرار بن غفير على المشاركة فيه.

ومن المعروف أن بن غفير وسموتريش ، يترأسان حزبين يمينيين متشددين، ويُنظَر إلى بن غفير على أنه مثال على ظاهرة صعود اليمين المتشدد في إسرائيل.

ويأتي يوم رأس السنة العبرية في 15 من سبتمبر/أيلول الجاري.