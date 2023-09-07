توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، لبحث تطورات الأوضاع في بلاده.

وقال مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه البرهان في بيان، إن الأخير سيُجري "مباحثات مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان".

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، وفقاً للبيان الذي لم يتطرق إلى مدة الزيارة.

وزيارة البرهان للدوحة هي ثالث زيارة خارجية له بعد القاهرة وجوبا، منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

مرسوم بحل قوات "الدعم السريع"

في سياق متصل أصدر البرهان، مساء الأربعاء، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات "الدعم السريع"، والآخر معنيّ بإلغاء "قانون الدعم السريع" الذي أجاز في 2017 أن تتبع تلك القوات الجيش السوداني.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة بأن رئيسه "القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أصدر اليوم مرسوماً دستورياً يقضى بحل قوات الدعم السريع".

وأضاف البيان أن البرهان "وجّه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ".

وذكر أن القرار يأتي استناداً إلى "تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد".

وأردف: "فضلاً عن مخالفتها أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 م".

وجاء في بيان منفصل أن البرهان "وجه أيضاً القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى، بوضع مرسوم إلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019، موضع التنفيذ".

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون "قوات الدعم السريع"، وهو قانون جعل تلك القوات تابعة للجيش السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.

ونَصَّ القانون وقتها على أن "قوات الدعم السريع تتبع القوات المسلحة، وتأتمر بأمر القائد الأعلى".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست عام 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أن العدد يتجاوز عشرات الآلاف.

نزوح جماعي من الخرطوم

وعلى الصعيد الميداني، نزحت مئات العائلات (الأربعاء) من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنياً فيها بقصف نفّذه الجيش على مواقع لقوات "الدعم السريع" لكّنه أخطأ هدفه، حسبما أفاد ناشطون وسكّان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أحد السكان، طالباً عدم ذكر اسمه، إنّ "مئات الأسر تنزح من أحياء منطقة أمبدة بعد اشتداد الاشتباكات فيها أمس واليوم".

ومساء الثلاثاء أكّدت "لجان المقاومة" في أمبدة، وهي تجمّع لناشطين مناهضين للحرب يقدّمون يد العون للسكّان، أنّ "قصفاً بالمدفعية وبالمسيّرات كان يستهدف نقطتي تمركز لقوات الدعم السريع لم يصب هدفه وأدّى إلى مقتل 19 مدنياً".

وتواصلت الاشتباكات (الأربعاء) في الخرطوم وضواحيها بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، حسب شهادات للسكان في مناطق عدة.

ومنذ اندلاع الحرب قبل قرابة خمسة أشهر، قُتل نحو خمسة آلاف شخص وهُجّر 4.8 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

وأدّت الحرب إلى مزيد من تأزم الوضع الصحي في السودان الذي كان يعدّ أحد أفقر بلدان العالم قبل اندلاع الحرب بين القائدين العسكريين.

وأحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 3 آلاف حالة إصابة بالحصبة و"84 حالة وفاة نتيجة لهذا المرض"، فيما يواجه السكان أيضاً خطر الاصابة بالملاريا والكوليرا وهما مرضان ينتشران في موسم الأمطار.

وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي، إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية؛ ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب الأمم المتحدة.