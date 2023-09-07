سياسة
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إدانة ترمب في قضية تشهير بكاتبة اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً
حُكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مجدداً، بمسؤوليته في قضية تشهير، رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
إدانة ترمب في قضية تشهير بكاتبة اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والكاتبة جين كارول التي اتهمت ترامب بالتشهير بها والتعدي عليها جنسياً / صورة: AFP
7 سبتمبر 2023

أصدرت محكمة في نيويورك، الأربعاء، مجدداً، حكماً بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترمب بالاعتداء عليها جنسياً، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.

وتقدمت كارول، أيضاً، بشكوى مدنية منفصلة ضد ترمب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 رداً على اتهامها له بالاعتداء عليها جنسياً في كتاب أصدرته.

وذكر ترمب حينها أن كارول اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفاً أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".

وشهدت القضية تأخيرات عدة، قبل أن يتقرر أخيراً إحالتها لمحاكمة أمام هيئة محلفين في يناير/كانون الثاني 2024.

وستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يَدين به ترمب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان (الأربعاء) بأنه بناءً على الحكم الصادر في مايو/أيار، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".

من جانبها، علّقت ألينا هابا، محامية ترمب، على الحكم بالقول: "ما زلنا واثقين جداً من أن حكم مايو سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".

وتُضاف المحاكمة المقررة في يناير أمام هيئة المحلفين إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترمب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

كانت المحكمة قد أدانت، في مايو المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسياً على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترمب بتعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

ويواجه ترمب أيضاً اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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