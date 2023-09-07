سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | طائرة "حرجيت" تُنفذ أول طلعة جوية استعراضية مع فريق "النجوم التركية"
نفَّذت طائرة التدريب والهجوم النفاثة التركية "حُرجيت" أول طلعة جوية استعراضية لها مع فريق "النجوم التركية" استمرت لمدة 37 دقيقة على ارتفاع أكثر من 15 ألف قدم.
شاهد | طائرة "حرجيت" تُنفذ أول طلعة جوية استعراضية مع فريق "النجوم التركية"
طائرة "حرجيت" تُنفذ أول طلعة جوية استعراضية مع فريق "النجوم التركية" / صورة: AA
7 سبتمبر 2023

أجرت طائرة التدريب والهجوم النفاثة التركية "حُرجيت (HÜRJET)" طلعة جوية استعراضية مع فريق "النجوم التركية" للاستعراض الجوي لأول مرة، حسب تصريحات رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.

وقال غورغون في منشور بحسابه على موقع "إكس"، أمس (الأربعاء)، إن الطائرة "حرجيت" أجرت أولى طلعاتها الجوية مع فريق الاستعراضات الجوية "النجوم التركية" التابع لقيادة القوات الجوية في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيراً إلى أن الطائرة "حرجيت" يمكن أن تُستخدم لأغراض الاستعراضات الجوية بالإضافة إلى مهام الهجوم الخفيف والتدريب.

وحتى اليوم أجرت "حرجيت" 17 طلعة جوية وحلَّقت لمدة 9 ساعات و8 دقائق، وأتمت بنجاح اختبارات أنظمة التحكم في الطيران، وأنظمة البيانات.

ونفّذت "حرجيت" طلعتها الجوية الأخيرة مع فريق "النجوم التركية" على ارتفاع أكثر من 15 ألف قدم، استمرت 37 دقيقة ووصلت خلالها إلى سرعة 351 عقدة في الساعة. وعقب الطلعة الجوية الجوية نفَّذت "حرجيت" هبوطاً ناجحاً على المدرج ثم نفَّذت مع طائرات فريق "النجوم التركية" استعراض "مشية الفيل".

وعام 2017، أطلقت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

وستحل الطائرة مكان نظيرتها "تي 38"، التي تستخدمها القوات الجوية التركية لتدريب طياريها.

ويمكن استخدام الطائرة "حرجيت" في أغراض التدريب، وتدريبات التأهب للحرب، والدعم الجوي القريب، إضافةً إلى الاستعراضات الجوية.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 1,4 ماخ، وتصل سعة التحميل بها إلى أكثر من 2,7 طن، ويمكنها التحليق على ارتفاع أقصاه 45 ألف قدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us