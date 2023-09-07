أجرت طائرة التدريب والهجوم النفاثة التركية "حُرجيت (HÜRJET)" طلعة جوية استعراضية مع فريق "النجوم التركية" للاستعراض الجوي لأول مرة، حسب تصريحات رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.

وقال غورغون في منشور بحسابه على موقع "إكس"، أمس (الأربعاء)، إن الطائرة "حرجيت" أجرت أولى طلعاتها الجوية مع فريق الاستعراضات الجوية "النجوم التركية" التابع لقيادة القوات الجوية في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيراً إلى أن الطائرة "حرجيت" يمكن أن تُستخدم لأغراض الاستعراضات الجوية بالإضافة إلى مهام الهجوم الخفيف والتدريب.

وحتى اليوم أجرت "حرجيت" 17 طلعة جوية وحلَّقت لمدة 9 ساعات و8 دقائق، وأتمت بنجاح اختبارات أنظمة التحكم في الطيران، وأنظمة البيانات.

ونفّذت "حرجيت" طلعتها الجوية الأخيرة مع فريق "النجوم التركية" على ارتفاع أكثر من 15 ألف قدم، استمرت 37 دقيقة ووصلت خلالها إلى سرعة 351 عقدة في الساعة. وعقب الطلعة الجوية الجوية نفَّذت "حرجيت" هبوطاً ناجحاً على المدرج ثم نفَّذت مع طائرات فريق "النجوم التركية" استعراض "مشية الفيل".

وعام 2017، أطلقت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

وستحل الطائرة مكان نظيرتها "تي 38"، التي تستخدمها القوات الجوية التركية لتدريب طياريها.

ويمكن استخدام الطائرة "حرجيت" في أغراض التدريب، وتدريبات التأهب للحرب، والدعم الجوي القريب، إضافةً إلى الاستعراضات الجوية.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة 1,4 ماخ، وتصل سعة التحميل بها إلى أكثر من 2,7 طن، ويمكنها التحليق على ارتفاع أقصاه 45 ألف قدم.