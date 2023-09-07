ارتفعت حصيلة الإعصار والفيضانات التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى 36 قتيلاً على الأقل، حسب تصريحات السلطات بالولاية.

وأجبرت مياه الفيضانات السكان على الصعود إلى أسطح منازلهم، فيما أطلقت السلطات عملية إنقاذ واسعة النطاق وصرح أحد المسؤولين بأن أكثر من ألف شخص لا يزالون عالقين وينتظرون المساعدة.

وتسببت العواصف التي بدأت (الاثنين) في غمر أحياء بكاملها في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية بالمياه، واجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي، مخلفةً وراءها حطام المنازل المدمرة والمياه الموحلة.

وغمرت مياه الفيضانات معظم بلدة موكوم التي يبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، حيث عُثر فيها على 14 جثة بعد أن كان قد أُبلغ سابقاً عن 15.

واضطرت السلطات هناك وفي منطقة روكا سايلز المجاورة إلى استخدام شاحنة مبرّدة لنقل جثث الضحايا، حسب وسائل إعلام محلية.

وهذه الكارثة هي الأحدث في سلسلة من الكوارث الطبيعية المميتة التي تضرب البرازيل، ويرجح خبراء أن تتفاقم بسبب التغيّر المناخي.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي الذي توجه إلى المناطق المتضررة إن آلاف الأشخاص ينتظرون إنقاذهم، مضيفاً أن "عائلات كثيرة لا تزال عالقة على أسطح منازلها".

ووصف الحاكم الذي أعلن حالة الطوارئ، هذه الكارثة بأنها الأكثر عنفاً على الإطلاق التي ضربت ريو غراندي دو سول، فيما واصل مئات من عمال الإنقاذ والشرطة والمتطوعين جهودهم للوصول إلى المناطق المعزولة بسبب الفيضانات.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 5300 شخص أُجبروا على ترك منازلهم، وتأثر ما لا يقل عن 52 ألفاً و70 بلدة.

وحذر ليتي من أن الوضع قد يتفاقم مع توقع هطول المزيد من الأمطار في وقت متأخر (الأربعاء) حتى (الخميس)، اليوم الذي تحتفل في البرازيل باستقلالها.

وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه تحدث مع الحاكم ووعده بتقديم الدعم لولايته.

وكتب لولا على منصة "إكس": "لقد أكدت مجدداً أن الحكومة الفدرالية تحت تصرف مواطني ريو غراندي دو سول لمواجهة هذه الأزمة".

وشهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالاً جوية سيئة لا يستبعد الخبراء أن تكون لها صلات بالتغيّر المناخي.

ويزيد غياب التنظيم المدني من آثار الكوارث المناخية، إذ يعيش الكثير من السكان الفقراء في مساكن غير آمنة على سفوح التلال.

وقضى ما لا يقل عن 65 شخصاً في فبراير/شباط الماضي في فيضانات وانزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار طوفانية في ولاية ساو باولو جنوب شرقي البلاد.

ويعيش نحو 9,5 مليون من أصل 203 ملايين من سكان البرازيل في مناطق معرَّضة لفيضانات وانزلاقات تربة.