سياسة
2 دقيقة قراءة
أبو الغيط يُشيد بتحسن العلاقات التركية-العربية
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتحسن العلاقة بين تركيا والدول العربية، كاشفا عن رصد الجامعة تطور العلاقات بين عدد من الدول العربية وتركيا.
أبو الغيط يُشيد بتحسن العلاقات التركية-العربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يتحدث عن تحسن في العلاقات العربية-التركية / صورة: Reuters
7 سبتمبر 2023

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، أن هناك "تحسناً في العلاقات العربية-التركية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجامعة العربية في ختام اجتماع الدورة (160) على مستوى وزراء الخارجية الذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة.

وكشف أبو الغيط أنه "سبق أن عقد المجلس الوزاري العربي مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا وإيران والقضية الفلسطينية".

وأوضح: "نحن نرصد جميعاً تطور العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران والدول العربية، وفي الوقت نفسه هناك تحسن في العلاقات بين تركيا والدول العربية".

وتابع الأمين العام: "لعّلي ألفت النظر إلى أن لجنتَي تركيا وإيران اجتمعتا اليوم (بمقر الجامعة) ودائماً ما يصاحب (مخرجاتهما) بيان يتبناه الاجتماع الوزاري".

ولفت إلى أن "لجنتي تركيا وإيران قررتا عدم إصدار بيانات خاصة بهما، وهذا تطور ينبغي رصده" دون الحديث عن الأسباب.

كانت الجامعة العربية قد شكّلت هاتين اللجنتين السنوات الماضية في ضوء ما عدّه مراقبون "توتراً" في العلاقات، قبل أن يشهد العامان الماضيان نمواً في العلاقات لا سيما التركية-العربية,

والعلاقات التركية-العربية، تشهد حالة زخم كبير وشراكات واسعة لا سيما مع السعودية والإمارات، فضلاً عن عودة العلاقات مع مصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us