أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، أن هناك "تحسناً في العلاقات العربية-التركية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجامعة العربية في ختام اجتماع الدورة (160) على مستوى وزراء الخارجية الذي عُقد في مقر الجامعة بالقاهرة.

وكشف أبو الغيط أنه "سبق أن عقد المجلس الوزاري العربي مجموعة اجتماعات للجان المعنية بتركيا وإيران والقضية الفلسطينية".

وأوضح: "نحن نرصد جميعاً تطور العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران والدول العربية، وفي الوقت نفسه هناك تحسن في العلاقات بين تركيا والدول العربية".

وتابع الأمين العام: "لعّلي ألفت النظر إلى أن لجنتَي تركيا وإيران اجتمعتا اليوم (بمقر الجامعة) ودائماً ما يصاحب (مخرجاتهما) بيان يتبناه الاجتماع الوزاري".

ولفت إلى أن "لجنتي تركيا وإيران قررتا عدم إصدار بيانات خاصة بهما، وهذا تطور ينبغي رصده" دون الحديث عن الأسباب.

كانت الجامعة العربية قد شكّلت هاتين اللجنتين السنوات الماضية في ضوء ما عدّه مراقبون "توتراً" في العلاقات، قبل أن يشهد العامان الماضيان نمواً في العلاقات لا سيما التركية-العربية,

والعلاقات التركية-العربية، تشهد حالة زخم كبير وشراكات واسعة لا سيما مع السعودية والإمارات، فضلاً عن عودة العلاقات مع مصر.