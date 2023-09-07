احتجَّت مجموعة من المدرسين والعاملين بإحدى المدارس الفرنسية (الأربعاء)، ضد قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة على الطالبات في المدارس.

ونظّم مدرسون وعاملون بمدرسة "ماوريس وتريلو" الكائنة في إحدى ضواحي باريس، إضراباً ومظاهرة احتجاجية ضد قرار الحظر، كما انضم طلاب وأولياء أمور إلى المظاهرة أمام المدرسة.

وتلا المدرسون المحتجون بياناً قالوا فيه إن نظام المدارس الفرنسي يُعدّ من أكثر الأنظمة التي تكرس اللا مساواة، إذا ما قورن بالأنظمة المناظِرة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.

وذكر البيان أنه بدلاً من معالجة اللا مساواة (في نظام المدارس)، لجأت الحكومة إلى حظر ارتداء العباءة على الفتيات والرداء المعروف بالقميص على الذكور.

وقالت مريام، العضو بحركة "العباءة لا تؤذي المجتمع"، إن حظر ارتداء العباءة "يضطهد" الفتيات المسلمات وينتهك الحريات، واصفةً إياه بأنه تمييزي ومعادٍ للإسلام.

وأضافت مريام لـ"الأناضول" أن "الفتيات المسلمات اليوم يُطالبن بأن يكنّ غير مرئيات ويعامَلن كمواطنات من الدرجة الثانية".

وأعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، الأسبوع الماضي، أن الطلاب الذين يرتدون الملابس التقليدية، من بينها العباءة للفتيات، لن يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية عندما يبدأ العام الدراسي الجديد، الاثنين.

وأثارت الخطوة المثيرة للجدل ردود فعل عنيفة ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات بسبب "استهدافها المسلمين" عبر عدد من السياسات والإجراءات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مداهمات المساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة النطاق على المجتمع.