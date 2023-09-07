سياسة
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ألمانيا.. انخفاض الناتج الصناعي أكثر من المتوقع في يوليو
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا إن الناتج الصناعي للبلاد انخفض أكثر من المتوقع في شهر يوليو/تموز الماضي مسجلاً 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق.
ألمانيا.. انخفاض الناتج الصناعي أكثر من المتوقع في يوليو
انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو / Others
7 سبتمبر 2023

سجل الناتج الصناعي في ألمانيا انخفاضاً أكثر قليلاً من المتوقع في يوليو/تموز الماضي، حسب بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم (الخميس).

وانخفض الإنتاج الصناعي 0.8 % في يوليو مقارنةً بالشهر السابق. وكان محللون قد توقعوا انخفاضه بنسبة 0.5%.

وكشفت البيانات عن انخفاض الناتج الصناعي 1.9% بين مايو/أيار ويوليو عن الربع السابق، على أساس فصليّ، وهو أقل تقلباً من الشهري.

وشهد قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا عاماً صعباً حتى الآن بسبب انخفاض الطلبيات وتعثر الإنتاج وارتفاع الأسعار. وانخفض مؤشر "إتش سي أو بي" النهائي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية للشهر السادس على التوالي في يوليو الماضي.

ووفقاً للبيانات، انكمش الناتج الصناعي (الصناعات التحويلية باستثناء الطاقة والبناء) 1.8% في يوليو، مقارنةً بيونيو/حزيران، بينما تراجع إنتاج السلع الرأسمالية 2.9% وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية 1%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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