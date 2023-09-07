انخفضت قيمة الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي، اليوم (الخميس)، لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمس سنوات، متأثرةً بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4%، عند الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع.

كانت آخر مرة، تكبَّدت فيها الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر لسبعة أيام متتالية، في فبراير/شباط 2018.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1% تقريباً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي جاءت أقوى من المتوقع، الأربعاء، ما أثار المخاوف من أن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر.

وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر قليلاً من المتوقَّع في يوليو/تموز. ما يشير إلى تباطؤ جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا،

في المقابل، قفز سهم "دايركت لاين غروب" 14.1% بعد أن توقعت شركة تأمين السيارات والمنازل البريطانية تحقيق أرباح تشغيلية أفضل في 2024.