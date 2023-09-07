الإجازة أنجح من عقاقير الاكتئاب والعراق يودع الفنان فائق الحكيم - الحلقة 237 من برنامج يني صباح

1- مرض كرون مَعوي مناعي جيني اكتشفوه مبكرا بمراقبة أعراضه 2- الإجازة أنجح من عقاقير الاكتئاب، ولكن أديروها بحكمة 3- شراء نجم أو جِرم فلكي بين الواقع والخيال 4- كلام بقواف عربية وموسيقى غربية ومعان شرقية وأسلوبٍ حديث 5- وفاة الفنان العراقي و مخرج "افتح ياسمسم" 6- تقديم مقترح لبيع ناديي الأهلي والزمالك 7- استمارة للتلاميذ تعترف بوجود جنس ثالث 8- طلاب أرجنتيون يكرمون "ميسي" بلوحة من آلاف الأغطية البلاستيكية