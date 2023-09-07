أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والجزائر، مشيراً إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان، الخميس، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، في العاصمة التركية أنقرة، في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط.

وأضاف فيدان أنه بحث مع نظيره الجزائري الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى التطورات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قارة إفريقيا.

وشدد فيدان على أن الرؤية السياسية التركية نحو الدول الإفريقية استراتيجية ومهمة وأن العلاقات التركية-الإفريقية قائمة على التعاون المشترك وإنعاش الاقتصاد في تلك الدول.

وأكد فيدان الأهمية التي توليها أنقرة لعلاقاتها مع الجزائر، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان سيُجري زيارة إلى الجزائر الشهر القادم.

بدوره أشاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بالعلاقات بين بلاده وتركيا، موضحاً أن البلدين يقتربان من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 10 مليارات دولار، تجسيداً للأهداف المسطّرة من رئيسَي البلدين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان.

وأضاف عطاف أن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا، بحجم تجارة بينية يفوق 5 مليارات دولار.

وأوضح أن الجزائر أصبحت كذلك "الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حالياً"، مشيراً إلى أن هذا الرقم "يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات.

وأعلن عطاف عن "تحضير مشاريع اتفاقيات في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم والثقافة سيُوقَّع عليها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في مستقبل قريب جداً".