قالت وزارة الدفاع التركية إنه "بينما يستمر العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا في أقرب وقت وضمان عودة (اللاجئين) السوريين إلى بيئة آمنة في بلادهم، يجري في الوقت نفسه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في مناطق العمليات (العسكرية التركية)، والرد على الهجمات الإرهابية".

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عقب الاجتماع الأسبوعي مع الصحفيين، أنه منذ بداية العام الجاري، نفَّذ تنظيم PKK/YPG الإرهابي 165 مضايقة وهجوماً، 69 منها الأسبوع الماضي فقط، فيما استطاع الجيش التركي تحييد 864 إرهابياً، 24 منهم في الأسبوع الماضي.

الحرب في أوكرانيا واتفاقية الحبوب

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، قالت الوزارة: "نتابع عن كثب تطورات الحرب التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن منطقتنا والعالم".

وجددت تأكيد استعداد تركيا للتوسط من أجل وقف إطلاق النار وإحلال السلام لاحقاً، فضلاً عن جاهزيتها لتقديم كل أنواع الدعم للتخفيف من الأزمة الإنسانية.

وتابعت: "اتصالاتنا مع المسؤولين في الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا حول إحياء اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو، مستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وفي هذا الإطار عُقِد في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتماع بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين في أجواء إيجابية".

وأردفت: "نأمل أن تُتخذ بعد هذا الاجتماع خطوات إيجابية نحو إحياء هذه المبادرة التي أسهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الغذاء العالمية وأثبتت أن جميع الأزمات يمكن حلها عبر الحوار والنيات الحسنة".

وشدد البيان على أن "تركيا بقيادة الرئيس أردوغان، ستواصل أداء دورها لضمان السلام العادل والدائم في المنطقة، كما فعلت دائماً".

قبرص والعلاقات مع اليونان

وفيما يتعلق بالتطورات في بحرَي إيجة والمتوسط وجزيرة قبرص، قالت الوزارة في بيانها إن القوات المسلحة التركية تواصل حماية حقوق ومصالح كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية دون مساومة أو تفريط.

وتابعت: "نواصل جهودنا المتبادلة مع جارتنا اليونان لمواصلة وتطوير الأجواء الإيجابية التي نشأت في الآونة الأخيرة، كما نأمل في الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، واستمرار الأجواء في علاقاتنا الثنائية، ليتحول بحر إيجة إلى مثال للصداقة".

الصناعات الدفاعية

وقالت الوزارة إنها شاركت مع الوحدات التابعة لها بمهرجان "تكنوفيست" الذي عُدّ أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم ونُظِّم في أنقرة بين 31 أغسطس/آب الماضي و3 سبتمبر/أيلول الجاري، لافتةً إلى مشاركة مقاتلات "سولو ترك" التي تمتلكها القوات المسلحة، وتقديم فريق "النجوم التركية" عروضاً بالمهرجان الذي استقبل ما يقرب من مليون زائر.