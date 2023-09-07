سياسة
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"بديل مهم".. أوكرانيا تصدّر حبوبها عبر المواني الكرواتية
أعلنت أوكرانيا، الخميس، توقيعها اتفاقاً مع كرواتيا يسمح بتصدير حبوبها عبر المواني الكرواتية، كطريق بديل، بعد رفض موسكو تجديد اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
"بديل مهم".. أوكرانيا تصدّر حبوبها عبر المواني الكرواتية
أوكرانيا تصدّر حبوبها عبر المواني الكرواتية / صورة: AA
7 سبتمبر 2023

أعلنت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو أن بلادها بدأت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر المواني الكرواتية.

وقالت سفيريدينكو في بيان مكتوب الخميس: "لقد وقعنا اتفاقاً مع كرواتيا لتصدير الحبوب. وهذا الاتفاق سيسمح للحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة".

ولا تستطيع أوكرانيا استخدام معظم موانيها على البحر الأسود بسبب الحرب والسيطرة الروسية على بعضها. ولذلك، فهي تحاول تحويل صادراتها من الحبوب إلى طرق بديلة.

ويُنظر إلى المواني الكرواتية على أنها طريق بديل مهم للحبوب الأوكرانية للوصول إلى أوروبا والأسواق العالمية.

وأضافت سفيريدينكو "إننا مصمّمون على تعزيز تعاوننا مع كرواتيا بشكل أكبر".

من جانبها، قالت وزيرة الزراعة الكرواتية ماريا فوكوفيتش إن كرواتيا ستبذل كل ما في وسعها لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت أن: "دعم صادرات الحبوب الأوكرانية أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي".

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم. وبسبب الحرب، انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية بشكل ملحوظ.

وفي يوليو/تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية.

ومددت الاتفاقية 3 مرات، إذ سهلت نقل أطنان من الحبوب والمواد الغذائية. لكن موسكو أعلنت في يوليو الماضي انسحابها من الاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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