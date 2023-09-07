كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، أن مطارات تركيا قدمت خدماتها لـ24 مليوناً و689 ألف راكب في شهر أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك في بيان للوزير حول إحصائيات الرحلات الجوية والمسافرين وحركة الشحن الجوي في مطارات تركيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير أن حركة الرحلات الجوية بما في ذلك الداخلية والدولية، زادت في أغسطس بنسبة 11.8٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن عدد الرحلات الجوية الداخلية في أغسطس بلغ نحو 84 ألفاً و834 رحلة، على حين بلغ عدد الرحلات الخارجية نحو 95 ألفاً و463 رحلة.

وأشار الوزير إلى أن نحو 143 مليوناً و359 ألفاً و903 أشخاص سافروا جواً عبر مطارات تركيا خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.

مطارات إسطنبول

ووفقاً لبيان الوزير، وصل عدد الرحلات الجوية في مطار إسطنبول إلى 12 ألفاً و22 رحلة جوية داخلية. بينما وصل عدد الرحلات الدولية إلى 35 ألفاً و424 رحلة جوية، ليكون مجموع الرحلات الجوية الداخلية والدولية في مطار إسطنبول 47 ألفاً و446 رحلة جوية.

وقدم المطار في شهر أغسطس خدماته لمليون و900 ألف راكب داخلي، بينما خدم 7 ملايين و619 ألفاً و660 راكباً دولياً.

أما مطار صبيحة غوكتشن فوصل عدد الرحلات الجوية الداخلية التي استقبلها في شهر أغسطس إلى 10 آلاف و138 رحلة جوية، وعدد الرحلات الدولية إلى 11 ألفاً و305 رحلات جوية. ليكون مجموع الرحلات الجوية الداخلية والدولية 21 ألفاً و443 رحلة جوية.

ووصل عدد الركاب في الرحلات الداخلية إلى مليون و829 ألف راكب، وفي الرحلات الدولية إلى مليون و890 ألف راكب، ليكون مجموع عدد الركاب الذين استخدموا المطار 3 ملايين و720 ألفاً و566 راكباً.

ووفقاً لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، للفترة من 30-24 أغسطس، فقد احتل مطار إسطنبول المرتبة الأولى أوروبياً كأكثر المطارات كثافة بعدد رحلات جوية بلغت 1522 رحلةً في الأسبوع.

وجاء في المرتبة الثانية مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام بعدد 1384 رحلة جوية، وجاء مطار شارل ديغول ثالثاً بـ1360 رحلة جوية.