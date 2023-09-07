سياسة
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أذربيجان.. اجتماع وزراء "الدول التركية" يبحث التعاون في إدارة الكوارث
أكد الوزراء المسؤولون عن إدارة الكوارث والطوارئ لدى بلدان منظمة الدول التركية، خلال اجتماع الخميس بالعاصمة باكو، أهمية التعاون لإدارة الكوارث في دول المنظمة. كما ناقش الاجتماع تأسيس آلية دفاع مدني مشتركة.
أذربيجان.. اجتماع وزراء "الدول التركية" يبحث التعاون في إدارة الكوارث
أذربيجان تستضيف اجتماع وزراء إدارة الكوارث لـ"الدول التركية" / صورة: AA
7 سبتمبر 2023

عُقد، الخميس، اجتماع بالعاصمة الأذربيجانية باكو، للوزراء المسؤولين عن إدارة الكوارث والطوارئ لدى بلدان منظمة الدول التركية.

وحضر الاجتماع ممثلاً عن تركيا وزير داخليتها علي يرلي قايا ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" أوكاي مميش.

وناقش الاجتماع مسودة نص اتفاقية تأسيس آلية دفاع مدني لدول المنظمة الذي اقترحته تركيا خلال قمة المنظمة في إسطنبول عام 2021.

وأكد الوزراء في كلماتهم دعمهم تطوير التعاون بخصوص إدارة الكوارث بين بلدان المنظمة والعمل بتنسيق وتأسيس آلية دفاع مدني مشتركة.

وكانت الدول الأعضاء بالمنظمة، قد أقرت خلال القمة التي عُقدت في إسطنبول يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وثيقة رؤية العام 2040 للعالم التركي، وأكدت فيها أهمية تطوير التعاون بين الجمهوريات التركية في مجالات الاقتصاد والدفاع والفضاء والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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