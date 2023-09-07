سياسة
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رئيس البرلمان التركي: أنقرة والجزائر متفقتان على رؤية مشتركة لنهضة إفريقيا
ناقش رئيس البرلمان التركي مع وزير الخارجية الجزائري بمقر البرلمان في أنقرة خلال لقائهما رؤية تعزيز العلاقات بين البلدين سياسياً وتجارياً وثقافياً، مشيرين إلى المنظور المشترك بين أنقرة والجزائر لنهضة إفريقيا واستقرارها.
رئيس البرلمان التركي: أنقرة والجزائر متفقتان على رؤية مشتركة لنهضة إفريقيا
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة / صورة: AA
7 سبتمبر 2023

عبَّر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش،. الخميس، عن امتنانه من امتلاك أنقرة والجزائر منظوراً مشتركاً لنهضة إفريقيا وتحقيق الاستقرار والرخاء فيها.

ولفت قورتولموش خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في البرلمان التركي بأنقرة إلى وجود مخططات ترمي لزعزعة استقرار إفريقيا وجعلها مسرحاً لحروب بالوكالة من خلال عدد من التنظيمات الإرهابية، واستغلال ثروتها.

وأكد أن رؤية تركيا تجاه دول القارة الإفريقية قائمة على الفائدة المتبادلة والتعامل على أساس الاحترام المتبادل.

وسرد قورتولموش خلال كلمته مجموعة من المشاريع الخدمية التي نفذتها تركيا بمؤسساتها الرسمية ومنظماتها المدنية بدول القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أهمية رؤية زعيمي البلدين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة والجزائر، وتطرّق إلى عمق العلاقات القائمة بين البلدين بالمجالات السياسية والتجارية والثقافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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