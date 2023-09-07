عبَّر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش،. الخميس، عن امتنانه من امتلاك أنقرة والجزائر منظوراً مشتركاً لنهضة إفريقيا وتحقيق الاستقرار والرخاء فيها.

ولفت قورتولموش خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في البرلمان التركي بأنقرة إلى وجود مخططات ترمي لزعزعة استقرار إفريقيا وجعلها مسرحاً لحروب بالوكالة من خلال عدد من التنظيمات الإرهابية، واستغلال ثروتها.

وأكد أن رؤية تركيا تجاه دول القارة الإفريقية قائمة على الفائدة المتبادلة والتعامل على أساس الاحترام المتبادل.

وسرد قورتولموش خلال كلمته مجموعة من المشاريع الخدمية التي نفذتها تركيا بمؤسساتها الرسمية ومنظماتها المدنية بدول القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أهمية رؤية زعيمي البلدين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة والجزائر، وتطرّق إلى عمق العلاقات القائمة بين البلدين بالمجالات السياسية والتجارية والثقافية.