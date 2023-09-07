أطلقت اليابان صباح الخميس صاروخاً من طراز "H2A" يحمل مركبة "SLIM"لاستكشاف القمر، إذ تسعى اليابان لتصبح الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط على القمر.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب البلاد كما هو مخطط له، ونجح في إطلاق مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر.

وتسببت الأحوال الجوية غير المواتية بتأجيل عملية الإطلاق ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي.

وتسعى اليابان لوضع مركبة الفضاء، في نطاق 100 متر من الموقع المستهدف على سطح القمر.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المهمة 100 مليون دولار، وصنعت شركة ميتسوبيشي المركبة التي يبلغ ارتفاعها 2.4 متر وعرضها 2.7 متر، ووزنها 700 كيلوغرام.

ومن المخطط أن تدخل مركبة الهبوط في مدارها حول القمر في فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، وأن تصل إلى سطح القمر في غضون بين 4 إلى 6 أشهر.

وبعد ساعات من الإقلاع اليوم الخميس، قالت وكالة استكشاف الفضاء إنها تلقت إشارات من المركبة تظهر أنها تعمل على نحو طبيعي.

وبعد الهبوط، ستحاول المركبة تحليل تكوين صخور الزبرجد الزيتوني قرب موقع الهبوط بحثاً عن أدلة حول أصل القمر.

وسبق للاتحاد السوفييتي سابقاً، والولايات المتحدة، والصين ومؤخراً الهند أن نجحت في إنزال مركبات خاصة بها على القمر.

وتسعى اليابان التي سبق أن فشلت لها محاولتان سابقتان لتكون خامسة دولة تهبط على القمر.