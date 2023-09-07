سياسة
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علييف: نرحب بانضمام شمال قبرص عضواً مراقباً في منظمة الدول التركية
رحّب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باختيار جمهورية شمال قبرص التركية عضواً مراقباً في منظمة الدول التركية، وأكد أهمية أن يُرفع علَمُها في المناسبات التي تقوم بها بلاده.
علييف: نرحب بانضمام شمال قبرص عضواً مراقباً في منظمة الدول التركية
علييف: متحدون دائماً مع أشقائنا في جميع أنحاء العالم التركي / صورة: AA
7 سبتمبر 2023

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، إن علم جمهورية شمال قبرص التركية يجب أن يُرفع في المناسبات التي تقام في بلاده.

جاء ذلك خلال استقباله المشاركين بالاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن إدارة الكوارث والطوارئ لمنظمة الدول التركية المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف علييف أن قمة زعماء المنظمة التركية ستُعقد بعد شهرين، معرباً عن توقعاته أن تُوقّع اتفاقية حول التعاون بإدارة الكوارث "للحاجة الماسة إلى ذلك".

ولفت إلى تزايد الكوارث في المنطقة والعالم، مذكراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/شباط وجهود الدعم التي تبذلها الدول الشقيقة، بما في ذلك أذربيجان.

وأضاف: "يجري الآن تحديد المعالم النهائية للحي الذي ستبنيه دولة أذربيجان في ولاية قهرمان مرعش التركية وسنبدأ البناء قريباً".

وأشار علييف إلى أن العالم التركي عائلة كبيرة، وأردف: "اليوم، تمكنت منظمة الدول التركية من تبوُّؤ المكانة التي تستحقها على المستوى العالمي، ولكن من الآن فصاعداً، يجب علينا أن نعمل بفاعلية حتى تتوسع إمكانيات نفوذنا بشكل أكبر".

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، بينما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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