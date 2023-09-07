قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، الخميس، إن قرار تل أبيب أوقف تسويق بضائع قطاع غزة في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل "عقاباً جماعياً غير قانوني".

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن جمعية "جيشاه–مسلك"(حقوقية إسرائيلية غير حكومية)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وطالبت "جيشاه-مسلك" في رسالة بعثتها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي غسان عليان، "بإلغاء قرار منع خروج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وأكدت المؤسسة الإسرائيلية التي تعمل في مجال الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل أن "القرار الإسرائيلي يشكل عقاباً جماعياً غير قانوني ويجب التراجع عنه فوراً، لما له من تبعات كارثية على سكان القطاع".

وأضافت: "القرار غير مبرر على الإطلاق، وخاصة أن آلاف المدنيين، بينهم تجار وعاملون في قطاع الزراعة وغيره من المجالات، يعاقبون من دون أي خطأ ارتكبوه في حادثة واحدة لا علاقة لهم بها".

بدوره، حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يتخذ من قطاع غزة مركزاً له، من تداعيات القرار على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال: "القرار إجراء آخر في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع، ويسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

ودعا المركز المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

من جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي ويتخذ من قطاع غزة مقراً له)، إن "قرار الاحتلال وقف التصدير من قطاع غزة له تداعيات كارثية على مئات المنشآت الصناعية التي تسوق إنتاجها خارج القطاع، ومهددة بالتوقف عن العمل".

وأضاف: "القرار تكريس لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

وطالب المركز المجتمع الدولي بـ"الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استخدام النهج القائم على سياسة العقاب الجماعي، وإجبارها على الالتزام بواجباتها وفتح المعابر، والسماح بحرية حركة البضائع من قطاع غزة وإليه".

والثلاثاء، أوقفت السلطات الإسرائيلية تصدير وتسويق بضائع غزة في الضفة وإسرائيل، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، بدعوى العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.

وتصل قيمة الصادرات من قطاع غزة إلى 134 مليون دولار بشكل سنوي وفقاً لوزارة الاقتصاد في غزة.

ووفق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، فإن 61.6% من سكان القطاع يعيشون حالة فقر، بينما بلغت نسبة البطالة مع نهاية 2022 نحو 47%.

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ومن خلاله تدخل مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.