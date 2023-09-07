سياسة
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شاهد | YPG الإرهابي يستهدف مسجداً في قرية الأولشلي شمالي سوريا
أصابت صواريخ تنظيم YPG/PKK الإرهابي منازل مدنيين في قرية الأولشلي شمال سوريا إضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب، ما اضطر نحو 200 أسرة للنزوح إلى مدينة الباب.
شاهد | YPG الإرهابي يستهدف مسجداً في قرية الأولشلي شمالي سوريا
YPG الإرهابي يقصف قرية  الأولشلي شمال سوريا / Others
7 سبتمبر 2023

هاجم تنظيم YPG/PKK الإرهابي مسجداً ومنازل مدنيين بالصواريخ في قرية "الأولشلي" التابعة لمنطقة الباب شمال سوريا.

ونفذ عناصر التنظيم هجومهم انطلاقاً من منطقة "عريمة" التي يحتلونها شرق الباب التي طهرها الجيش التركي من الإرهاب بعملية "درع الفرات".

وأصابت بعض الصواريخ منازل مدنيين في القرية إضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب.

واضطر نحو 200 أسرة قاطنة في الأولشلي للنزوح إلى مدينة الباب جراء هجمات الإرهابيين.

وأوضح عبد الله من سكان القرية، أن المسجد تضرر جراء هجوم YPG/PKK.

وقال إن التنظيم قصف "المسجد والمصاحف داخله، ونزح 90% من المدنيين، فالمسجد هو بيت الله ولا يحوي أي مجموعة عسكرية، ومع ذلك تعرض إلى القصف".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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