سياسة
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في أسبوع واحد.. 6 آلاف نازح من إدلب جراء هجمات النظام السوري وحلفائه
نزح أكثر من 6 آلاف مدني من محافظة إدلب السورية، جراء الهجمات المكثفة التي شنها جيش النظام السوري وحلفاؤه خلال أسبوع واحد. وبحسب مصادر من المعارضة السورية، فقد استهدف النظام ومجموعات إرهابية مدعومة من إيران قرى جنوب إدلب 1360 مرة على الأقل.
في أسبوع واحد.. 6 آلاف نازح من إدلب جراء هجمات النظام السوري وحلفائه
تسببت هجمات النظام السوري بموجة هجرة من قرى كنصفرة وبليون والبارة وكفر عويد إلى مناطق شمال إدلب / صورة: AA Archive
7 سبتمبر 2023

نفذ جيش النظام السوري والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران وروسيا أكثر من 1400 هجوم على محافظة إدلب السورية والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوع الماضي، ما أجبر أكثر من 6000 مدني على الفرار من منازلهم.

وبحسب مصادر من المعارضة السورية، استهدف جيش النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران قرى جنوب إدلب 1360 مرة على الأقل باستخدام أسلحة أرض-أرض.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الروسي نفّذ تزامناً مع ذلك 46 غارة جوية في تلك المناطق.

وتعتبر قرى الفطيرة وكفر عويد وكنصفرة وبينين والبارة وبليون جنوب إدلب، وقرى كفر تل وسهارا بريف حلب الغربي، من أكثر التجمعات السكانية استهدافاً.

وقال محمد حلاج، مدير منسق الاستجابة للطوارئ في سوريا، إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرون في الهجمات.

وأكد الحلاج أنه خلال أسبوع واحد فقط، نزح 6382 مدنياً من منازلهم، مع استهداف 22 مركزاً للخدمة المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس، في الهجمات.

موجة جديدة من الهجرة

وتسببت هذه الهجمات، بموجة هجرة من قرى كنصفرة وبليون والبارة وكفر عويد إلى مناطق شمال إدلب.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2018، اتفقت تركيا وروسيا على تحويل إدلب إلى منطقة لخفض التصعيد تُحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.

لكن النظام السوري وحلفاءه انتهكوا باستمرار شروط وقف إطلاق النار، وشنوا هجمات متكررة داخل المنطقة.

ومنذ أوائل عام 2011 اندلعت حرب دامية في سوريا، قُتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 10 ملايين آخرين، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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