سياسة
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رغم شكاوى حقوقيين.. مجلس الدولة الفرنسي يصدّق على قرار حظر العباءة بالمدارس
رفض مجلس الدولة الفرنسي الشكوى التي تقدمت بها جمعية حقوقية ضد قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس. وبرر المجلس في بيان قراره بأن ارتداء "العباءة" تأكيد لانتماء ديني.
رغم شكاوى حقوقيين.. مجلس الدولة الفرنسي يصدّق على قرار حظر العباءة بالمدارس
مجلس الدولة: ارتداء العباءة في المدارس تأكيد لانتماء ديني  / صورة: AFP
7 سبتمبر 2023

صدَّق مجلس الدولة في فرنسا، الخميس، على قرار الحكومة بحظر ارتداء "العباءة" في المدارس الفرنسية.

وقال المجلس، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ قرار الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.

واعتبر في بيان أنّ قرار الحكومة لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.

وكانت جمعية "العمل لحقوق المسلمين" (ADM) قد قدّمت في وقت سابق شكوى للمجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على "تمييز وانتهاك للحقوق الأساسية".

لكنّ مجلس الدولة اعتبر أنّ قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطير وغير قانوني الحقّ في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحقّ في التعلّم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".

واعتبر المجلس في قراره أنّ ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (القميص بالنسبة للذكور) يندرج في إطار "منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصاً من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة".

وأضاف أنّ "القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (...) انتماءً إلى دين ما".

ووفقاً لقانون 15 مارس/آذار 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي أعلن وزير التربية غابريال أتال، حظر "ارتداء العباءة في المدارس" في فرنسا.

وأثارت هذه الخطوة جدلاً محموماً وردَّ فعلٍ عنيفاً ضد الحكومة التي تعرضت إلى انتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة.

ومنذ عام 1989 حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة.

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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