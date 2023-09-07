اندلعت اشتباكات مسلحة، ليلة الخميس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، بين عناصر حركة فتح ومجموعات مسلحة، استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف صاروخية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الاشتباكات اندلعت على محور "التعمير-البركسات" في المخيم.

وشهد المخيم على خلفية تبادل إطلاق النار، حركة نزوح كثيفة إلى خارج المخيم هرباً من الاشتباكات المسلحة.

وفي29 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة "فتح".

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 14 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تشرف على تنفيذه لجنة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

ويُعدّ "عين الحلوة" الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفاً.