سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان.. اندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة بصيدا وحركة نزوح كثيفة للأهالي
اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح ومسلحين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، بينما شهد المخيم حركة نزوح كثيفة للأهالي إلى خارجه.
لبنان.. اندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة بصيدا وحركة نزوح كثيفة للأهالي
اندلعت الاشتباكات على محور التعمير البركسات في المخيم  / صورة أرشيفية: AA
7 سبتمبر 2023

اندلعت اشتباكات مسلحة، ليلة الخميس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، بين عناصر حركة فتح ومجموعات مسلحة، استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف صاروخية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الاشتباكات اندلعت على محور "التعمير-البركسات" في المخيم.

وشهد المخيم على خلفية تبادل إطلاق النار، حركة نزوح كثيفة إلى خارج المخيم هرباً من الاشتباكات المسلحة.

وفي29 يوليو/تموز الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة "فتح".

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 14 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تشرف على تنفيذه لجنة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

ويُعدّ "عين الحلوة" الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us