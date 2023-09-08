سياسة
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مسؤول أوروبي: أجرينا مباحثات مثمرة في أنقرة واتفقنا على تكثيف التعاون
بحث مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، مع مسؤولين أتراك في أنقرة، تكثيف الحوار والتعاون بين الطرفين، بهدف وضع برنامج إيجابي لدعم الازدهار والاستقرار، وتبادل وجهات النظر حول عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
مسؤول أوروبي: أجرينا مباحثات مثمرة في أنقرة واتفقنا على تكثيف التعاون
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي يُجرى مباحثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة / صورة: AA  / Others
8 سبتمبر 2023

أجرى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، مباحثات في تركيا، وصفها بالمثمرة، وقال إن من شأنها المساهمة في البرنامج الإيجابي بين الجانبين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياسة الاجتماعية.

وشارك افارهيلي، منشورات عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بشأن اللقاءات التي أجراها في أنقرة على مدى يومي الأربعاء والخميس.

فعن لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال فارهيلي: "اتفقنا على تكثيف حواراتنا وتعاوننا، لوضع برنامج إيجابي لدعم ازدهارنا واستقرارنا المشترك، وتكثيف الاتصالات بشأن تسهيل التأشيرات وقضايا التجارة وفرص الاستثمار من أجل الاستفادة القصوى من الفرصة الحالية".

أما عن لقائه وزير التجارة التركي عمر بولات، فأكد فارهيلي "العزم على رؤية المزيد من التقدم في مكافحة العوامل التي تؤثر سلباً على سرعة التجارة، مع الأخذ في الحسبان تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي".

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه أجرى مع الوزير بولات "تبادلاً مثمراً لوجهات النظر حول الجهود المشتركة لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".

وأكد فارهيلي أن "مشروع دعم الاندماج الاجتماعي للأجانب (YSUY)" الموقّع مع أنقرة مؤخراً، هو "أكبر اتفاقية موقَّعة من الاتحاد الأوروبي".

وأعلن فارهيلي في وقت سابق أن قيمة المشروع تبلغ 781 مليون يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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