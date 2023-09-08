سياسة
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أردوغان يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الهند للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".
أردوغان يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
أردوغان يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين / صورة: AA
8 سبتمبر 2023

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى الهند للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين المزمع عقدها السبت بالعاصمة الهندية نيودلهي .

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان سيزور الهند بين 8 و10 سبتمبر/أيلول الجاري للمشاركة في القمة الـ18 لزعماء الدول الأعضاء في المجموعة التي ستقام في العاصمة الهندية نيودلهي.

ويُتوقع أن يلتقي أردوغان قادة المجموعة ويُجري محادثات مع بعض رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

وتستضيف نيودلهي يومَي 9 و10 سبتمبر الجاري، أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2023، تحت شعار "أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد".

ومن المتوقع أن تناقش القمة حزمة قضايا عالمية ملحّة، في ظل شكوك بشأن وحدة الكتلة حول ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية-الأوكرانية وتغير المناخ.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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