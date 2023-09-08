لا يزال أكثر من 150 عنصر إنقاذ من تركيا ودول عدّة، الخميس، يواصلون عملية الإنقاذ الجارية في جنوب تركيا منذ أيام لإخراج مستكشف كهوف أمريكي من قاع كهف بعدما أصيب بنزيف داخلي على عمق أكثر من ألف متر تحت الأرض.

وطبقا للاتّحاد التركي لمستكشفي المغاور فإنّ مارك ديكي (40 عاماً) كان يستكشف كهفاً بعمق 1276 متراً مع فريق دولي عندما أصيب بنزيف في البطن.

وأفادت الهيئة العامة لإدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) بأنّ رفاقه، وهم فريق مكوّن من 13 شخصاً، أبلغوا خدمات الطوارئ بوضع ديكي، الأحد، وقد بدأت عملية إنقاذه، الثلاثاء، وأوصلت إليه أكياساً من الدم.

وكشف الاتحاد التركي لمستكشفي المغاور على موقعه الإلكتروني عن أنّ ديكي كان موجوداً على عمق 1120 متراً عندما أُصيب بالنزيف، و"أمكن إخضاعه للمراقبة في المخيّم الأساسي" للبعثة الواقع على ارتفاعٍ أعلى، على عمق 1040 متراً، موضحاً أنّ العملية تجري بالتنسيق مع كلّ من الجمعية الأوروبية لإنقاذ مستكشفي المغاور والهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا.

وأكد الاتحاد، مساء الأربعاء: "وفقاً لأحدث المعلومات من فرق الإنقاذ، فإنّ حالة مارك تستقرّ".

وأوضح: "لقد توقّف النزيف، ويمكنه المشي بمساعدة (آخرين)، لكنّه لا يستطيع الخروج من هناك من دون نقّالة".

وتكمن الصعوبة، في إنزال نقّالة إلى منطقة التخييم الأساسية لإحضار عالِم الكهوف الأمريكي.

ولإنقاذ الجريح وإخراجه يتعين نقله إلى مخيّم مؤقّت على ارتفاع يقع على عمق 700 متر، بعد توسيع أضيق الممرّات في الكهف للسماح بمرور النقّالة.