هبط اليوان الصيني، الخميس، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 16 عاماً، بانخفاض بلغ 0.2%، مسجلاً 7.3294 يوان للدولار الواحد في الأسواق الداخلية والخارجية.

ويعكس هذا التراجع شعوراً متزايداً بالتشاؤم إزاء الظروف الاقتصادية والأسواق المالية في الصين، وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وانخفض اليوان رغم تحديد بنك الشعب الصيني سعراً مرجعياً يومياً أقوى من المتوقع لليوم الـ54 على التوالي، وهي أطول فترة متواصلة من نوعها منذ 2018.

وأثار الانخفاض في تضخم المستهلكين والمنتجين خلال يوليو/تموز الماضي، مخاوف بشأن خطر الانكماش بالبلاد في أغسطس/آب الماضي.

ووفقاً لبيانات رسمية أمس (الخميس)، انخفضت في أغسطس صادرات الصين بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتسجل 68.4 مليار دولار، بسبب تراجع الطلب العالمي على السلع الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن هذا هو الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض بعد تراجع بنسبة 14.5% في يوليو الماضي.

وانخفضت واردات البر الرئيسي للصين 7.3% مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً 216.5 مليار دولار في أغسطس الماضي.

أما الفائض التجاري للصين فبلغ أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 68.4 مليار دولار في أغسطس.