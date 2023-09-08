أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الخميس، أن الجيش يعتزم إعادة تموضع بعض قواته في النيجر وسحب أفراد غير أساسيين "من باب الحذر الشديد".

جاء ذلك على لسان مسؤول عسكري أمريكي ونقلته وسائل إعلام محلية، منها شبكة "CNN"، دون ذكر اسمه.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن "الولايات المتحدة تعيد تموضع بعض القوات والمعدات العسكرية داخل النيجر وستسحب بعض الأفراد غير الأساسيين"، دون تحديد عدد.

وأوضح أن "القوات ستنتقل من القاعدة الجوية 101" قرب العاصمة نيامي، "إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز"، وهي منشأة وسط النيجر تنفذ الولايات المتحدة انطلاقاً منها مهام استخبارية واستطلاعية.

كانت تلك المهام قد عُلقت منذ تنفيذ الانقلاب في 26 يوليو/تموز الماضي، لكنّ واشنطن حافظت على وجودها العسكري في النيجر الواقعة وسط إفريقيا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "نقل القوات والمعدات العسكرية بين القاعدتين جرى بالتنسيق مع السلطات النيجرية المختصة".

وأضاف أن الخطوة تأتي "من باب الحذر الشديد، ولا تمثل تغييراً كبيراً في الأعداد الإجمالية للأفراد العسكريين داخل النيجر".

ويوجد في النيجر نحو 1100 جندي أمريكي موزِّعين على القاعدتين الجويتين وسفارة واشنطن في نيامي.

ولم يذكر المسؤول العسكري الأمريكي تحديداً عدد الأفراد غير الأساسيين الذين سيغادرون النيجر.

وقامت الولايات المتحدة بتدريبات مكثفة مع الجيش النيجري في الماضي، لكنّ هذا التعاون توقف بعد الانقلاب، فيما تواصل واشنطن دعم الجهود الإقليمية والدولية للخروج من الأزمة دبلوماسياً بدل التدخل العسكري.